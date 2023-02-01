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https://sputnikarabic.ae/20230201/العراق-يؤكد-تهريب-ملايين-الدولارات-يوميا-بفواتير-مزورة-إلى-دول-مجاورة-1072943875.html
العراق يؤكد تهريب ملايين الدولارات يوميا بفواتير مزورة إلى "دول مجاورة"
العراق يؤكد تهريب ملايين الدولارات يوميا بفواتير مزورة إلى "دول مجاورة"
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن ملايين الدولارات يتم تهريبها يوميا بفواتير مزورة إلى الخارج، لافتا إلى أن ذلك من أحد العوامل التي أدت تراجع... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T08:37+0000
2023-02-01T08:37+0000
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جاء ذلك خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة "الإخبارية" الرسمية العراقية، أمس الثلاثاء.وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن البدء مؤخرا بتطبيق إجراءات لتنظيم عمليات التحويلات المالية كشف ذلك الأمر.واعتبر السوداني أن هذه الإجراءات أداة لتحقيق "الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي، للنظام الاقتصادي، للحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال".وأوضح أن تهريب العملة إلى الخارج كان يتم عبر تحويلات تتم على أساس فواتير مزورة لواردات كان يتم تضخيم أسعارها.وتابع أن التهريب كان يتم عبر "فواتير مزورة، وكانت الأموال تخرج ويتم تهريبها، وهذا واقع، وإلا فما الذي كنا نستورده مقابل 300 مليون دولار يوميا؟".وأردف: "قبل تطبيق نظام سويفت كان البنك المركزي العراقي يبيع التجار كميات من العملة الخضراء تفوق بأضعاف ما يبيعهم إياها اليوم، ومع ذلك فليس هناك أي سلع مفقودة في الأسواق اليوم".وكان عقيد في شرطة الحدود العراقية في معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة في الجنوب، قد كشف في تصريحات صحفية أن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لنقلها قبل تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، تحت حماية حراس مسلحين. كما أفاد مسؤولون أمنيون عراقيون تحت إدارة رئيس الوزراء بأن لديهم "أدلة دامغة" على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف يناير/ كانون الثاني.وقال مستشاران لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين.
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي, سعر الدولار اليوم
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي, سعر الدولار اليوم

العراق يؤكد تهريب ملايين الدولارات يوميا بفواتير مزورة إلى "دول مجاورة"

08:37 GMT 01.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن ملايين الدولارات يتم تهريبها يوميا بفواتير مزورة إلى الخارج، لافتا إلى أن ذلك من أحد العوامل التي أدت تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.
جاء ذلك خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة "الإخبارية" الرسمية العراقية، أمس الثلاثاء.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن البدء مؤخرا بتطبيق إجراءات لتنظيم عمليات التحويلات المالية كشف ذلك الأمر.
واعتبر السوداني أن هذه الإجراءات أداة لتحقيق "الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي، للنظام الاقتصادي، للحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال".
وأوضح أن تهريب العملة إلى الخارج كان يتم عبر تحويلات تتم على أساس فواتير مزورة لواردات كان يتم تضخيم أسعارها.
وتابع أن التهريب كان يتم عبر "فواتير مزورة، وكانت الأموال تخرج ويتم تهريبها، وهذا واقع، وإلا فما الذي كنا نستورده مقابل 300 مليون دولار يوميا؟".
وأردف: "قبل تطبيق نظام سويفت كان البنك المركزي العراقي يبيع التجار كميات من العملة الخضراء تفوق بأضعاف ما يبيعهم إياها اليوم، ومع ذلك فليس هناك أي سلع مفقودة في الأسواق اليوم".
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وكان عقيد في شرطة الحدود العراقية في معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة في الجنوب، قد كشف في تصريحات صحفية أن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لنقلها قبل تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، تحت حماية حراس مسلحين.
كما أفاد مسؤولون أمنيون عراقيون تحت إدارة رئيس الوزراء بأن لديهم "أدلة دامغة" على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف يناير/ كانون الثاني.
وقال مستشاران لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن إيران تتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين.
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