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القاتل الصامت يودي بحياة 56 شخصا في الجزائر
القاتل الصامت يودي بحياة 56 شخصا في الجزائر
تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون في موت 56 شخصا خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، وفقا لموقع "الجزائر الآن". 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T09:16+0000
2023-02-01T09:16+0000
الجزائر
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وحسب حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية تم تسجيل 56 حالة وفاة و737 حالة تم إنقاذها منذ بداية شهر يناير.ووفقا للموقع، توفي 56 شخصا بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه والمدافئ.وكان قد قال الناطق الرسمي باسم شركة الغاز الجزائرية "سونلغاز"، خليل هدنة: "سنقوم بتوزيع كاشفات أحادي أكسيد الكربون على جميع زبائن المجمع وذلك بصفة مجانية، وبإمكان كل منزل الاستفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة".وأضاف أن الكاشف عبارة عن جهاز ببطارية متخصص في الغازات المحروقة، يعطي إنذارا صوتيا ومرئيا عند الخطر، ويتم استخدامه في أمريكا والصين ودول عديدة أخرى.كما أكد أنه سيتم إطلاق خلال أيام مناقصة دولية ووطنية لاقتناء أجهزة كاشفات أحادي أكسيد الكربون بالمنازل في أقرب وقت.
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

القاتل الصامت يودي بحياة 56 شخصا في الجزائر

09:16 GMT 01.02.2023
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© flickr.com / habib kaki
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تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون في موت 56 شخصا خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، وفقا لموقع "الجزائر الآن".
وحسب حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية تم تسجيل 56 حالة وفاة و737 حالة تم إنقاذها منذ بداية شهر يناير.
ووفقا للموقع، توفي 56 شخصا بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه والمدافئ.
وكان قد قال الناطق الرسمي باسم شركة الغاز الجزائرية "سونلغاز"، خليل هدنة: "سنقوم بتوزيع كاشفات أحادي أكسيد الكربون على جميع زبائن المجمع وذلك بصفة مجانية، وبإمكان كل منزل الاستفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة".
وأضاف أن الكاشف عبارة عن جهاز ببطارية متخصص في الغازات المحروقة، يعطي إنذارا صوتيا ومرئيا عند الخطر، ويتم استخدامه في أمريكا والصين ودول عديدة أخرى.
كما أكد أنه سيتم إطلاق خلال أيام مناقصة دولية ووطنية لاقتناء أجهزة كاشفات أحادي أكسيد الكربون بالمنازل في أقرب وقت.
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