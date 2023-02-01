https://sputnikarabic.ae/20230201/القاتل-الصامت-يودي-بحياة-56-شخصا-في-الجزائر-1072944975.html
القاتل الصامت يودي بحياة 56 شخصا في الجزائر
القاتل الصامت يودي بحياة 56 شخصا في الجزائر
تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون في موت 56 شخصا خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، وفقا لموقع "الجزائر الآن". 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T09:16+0000
2023-02-01T09:16+0000
2023-02-01T09:16+0000
الجزائر
العالم العربي
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وحسب حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية تم تسجيل 56 حالة وفاة و737 حالة تم إنقاذها منذ بداية شهر يناير.ووفقا للموقع، توفي 56 شخصا بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه والمدافئ.وكان قد قال الناطق الرسمي باسم شركة الغاز الجزائرية "سونلغاز"، خليل هدنة: "سنقوم بتوزيع كاشفات أحادي أكسيد الكربون على جميع زبائن المجمع وذلك بصفة مجانية، وبإمكان كل منزل الاستفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة".وأضاف أن الكاشف عبارة عن جهاز ببطارية متخصص في الغازات المحروقة، يعطي إنذارا صوتيا ومرئيا عند الخطر، ويتم استخدامه في أمريكا والصين ودول عديدة أخرى.كما أكد أنه سيتم إطلاق خلال أيام مناقصة دولية ووطنية لاقتناء أجهزة كاشفات أحادي أكسيد الكربون بالمنازل في أقرب وقت.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
القاتل الصامت يودي بحياة 56 شخصا في الجزائر
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تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون في موت 56 شخصا خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، وفقا لموقع "الجزائر الآن".
وحسب حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية تم تسجيل 56 حالة وفاة و737 حالة تم إنقاذها منذ بداية شهر يناير.
ووفقا للموقع، توفي 56 شخصا بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد
الكربون المنبعث من سخان المياه والمدافئ.
وكان قد قال الناطق الرسمي باسم شركة الغاز الجزائرية "سونلغاز"، خليل هدنة: "سنقوم بتوزيع كاشفات أحادي أكسيد الكربون على جميع زبائن المجمع وذلك بصفة مجانية، وبإمكان كل منزل الاستفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة".
وأضاف أن الكاشف عبارة عن جهاز ببطارية متخصص في الغازات المحروقة، يعطي إنذارا صوتيا ومرئيا عند الخطر، ويتم استخدامه في أمريكا والصين ودول عديدة أخرى.
كما أكد أنه سيتم إطلاق خلال أيام مناقصة دولية ووطنية لاقتناء أجهزة كاشفات أحادي أكسيد الكربون بالمنازل في أقرب وقت.