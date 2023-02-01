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القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 قذائف من عيار 155 ملم
https://sputnikarabic.ae/20230201/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-بـ-10-قذائف-من-عيار-155-ملم-1073011688.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 قذائف من عيار 155 ملم
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 قذائف من عيار 155 ملم
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T22:02+0000
2023-02-01T22:26+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان على "تلغرام": "تم تسجيل القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00:10 - في اتجاه "تونبنكو - مدينة دونيتسك (حي كيفسكي وكويبيشيفسكي)؛ أطلقت أربع قذائف من عيار 155 ملم، و في الساعة 00.17 (يتزامن مع توقيت موسكو) تم قصف بست قذائف من عيار 155 ملم منطقة جاليتسينوفكا - مدينة دونيتسك (كيروف)".ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sputnikarabic.ae/20230201/الدفاع-الروسية-قواتنا-تسيطر-على-مناطق-جديدة-أكثر-استراتيجية-في-محور-دونيتسك-1072991360.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 قذائف من عيار 155 ملم

22:02 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 22:26 GMT 01.02.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت مناطق في دونيتسك؛ وأطلقت 10 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان على "تلغرام": "تم تسجيل القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00:10 - في اتجاه "تونبنكو - مدينة دونيتسك (حي كيفسكي وكويبيشيفسكي)؛ أطلقت أربع قذائف من عيار 155 ملم، و في الساعة 00.17 (يتزامن مع توقيت موسكو) تم قصف بست قذائف من عيار 155 ملم منطقة جاليتسينوفكا - مدينة دونيتسك (كيروف)".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية مي-8ام تي شا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مناطق جديدة أكثر استراتيجية في محور دونيتسك
12:11 GMT
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:55 GMT
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