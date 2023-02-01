https://sputnikarabic.ae/20230201/القوات-الروسية-تقصف-طوابير-عسكرية-أوكرانية-على-طريق-أرتيوموفسك-تشاسوف-يار-السريع-1072949111.html
القوات الروسية تقصف طوابير عسكرية أوكرانية على طريق أرتيوموفسك - تشاسوف يار السريع
القوات الروسية تقصف طوابير عسكرية أوكرانية على طريق أرتيوموفسك - تشاسوف يار السريع
قال يان غاغين، مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات المسلحة الروسية هاجمت طوابير من القوات الأوكرانية، تتحرك على طول الطريق السريع... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T10:18+0000
2023-02-01T10:18+0000
2023-02-01T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر غاغين أن الطريق من تشاسوف يار إلى أرتيوموفسك، هو الطريق الوحيد المتبقي الذي لا يزال بإمكان كييف على طوله تزويد ودعم مجموعتها في أرتيوموفسك.وقال غاغين على الهواء لقناة "روسيا 24"، اليوم الأبعاء: "لقد أصبح (المسار المحدد) تحت السيطرة جزئيًا، وقد تم قصفه بالفعل على قوات العدو التي كانت تحمل المؤن، وأعتقد أنه لم يتبق سوى القليل قبل أن نسمع أنه قد تمت السيطرة بالفعل على الطريق، بل السيطرة على مدينة أرتيوموفسك كاملة".تقع أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف، من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.أما تشاسوف يار، فهي تقع في جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد 15 كيلومترًا غرب أرتيوموفسك، ويذكر أن أحد أشهر سكان تشاسوف يار، كان فنان الشعبي في الاتحاد السوفيتي، يوسف كوبزون 1937-2018.
https://sputnikarabic.ae/20230201/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تحكم-الطوق-حول-مدينة-أرتيوموفسك-1072943635.html
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روسيا
القوات الروسية تقصف طوابير عسكرية أوكرانية على طريق أرتيوموفسك - تشاسوف يار السريع
10:18 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
قال يان غاغين، مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات المسلحة الروسية هاجمت طوابير من القوات الأوكرانية، تتحرك على طول الطريق السريع الوحيد المؤدي إلى أرتيوموفسك من مدينة تشاسوف يار.
وذكر غاغين أن الطريق من تشاسوف يار إلى أرتيوموفسك، هو الطريق الوحيد المتبقي الذي لا يزال بإمكان كييف على طوله تزويد ودعم مجموعتها في أرتيوموفسك.
وقال غاغين على الهواء لقناة "روسيا 24"، اليوم الأبعاء: "لقد أصبح (المسار المحدد) تحت السيطرة جزئيًا، وقد تم قصفه بالفعل على قوات العدو التي كانت تحمل المؤن، وأعتقد أنه لم يتبق سوى القليل قبل أن نسمع أنه قد تمت السيطرة بالفعل على الطريق، بل السيطرة على مدينة أرتيوموفسك كاملة".
تقع أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف، من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
أما تشاسوف يار، فهي تقع في جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد 15 كيلومترًا غرب أرتيوموفسك، ويذكر أن أحد أشهر سكان تشاسوف يار، كان فنان الشعبي في الاتحاد السوفيتي، يوسف كوبزون 1937-2018.