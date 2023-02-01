عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230201/القوات-الروسية-تقصف-طوابير-عسكرية-أوكرانية-على-طريق-أرتيوموفسك-تشاسوف-يار-السريع-1072949111.html
القوات الروسية تقصف طوابير عسكرية أوكرانية على طريق أرتيوموفسك - تشاسوف يار السريع
القوات الروسية تقصف طوابير عسكرية أوكرانية على طريق أرتيوموفسك - تشاسوف يار السريع
قال يان غاغين، مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات المسلحة الروسية هاجمت طوابير من القوات الأوكرانية، تتحرك على طول الطريق السريع... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T10:18+0000
2023-02-01T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_88760d8d6cbbf7cd71aa03ae7a21dc23.jpg
وذكر غاغين أن الطريق من تشاسوف يار إلى أرتيوموفسك، هو الطريق الوحيد المتبقي الذي لا يزال بإمكان كييف على طوله تزويد ودعم مجموعتها في أرتيوموفسك.وقال غاغين على الهواء لقناة "روسيا 24"، اليوم الأبعاء: "لقد أصبح (المسار المحدد) تحت السيطرة جزئيًا، وقد تم قصفه بالفعل على قوات العدو التي كانت تحمل المؤن، وأعتقد أنه لم يتبق سوى القليل قبل أن نسمع أنه قد تمت السيطرة بالفعل على الطريق، بل السيطرة على مدينة أرتيوموفسك كاملة".تقع أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف، من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.أما تشاسوف يار، فهي تقع في جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد 15 كيلومترًا غرب أرتيوموفسك، ويذكر أن أحد أشهر سكان تشاسوف يار، كان فنان الشعبي في الاتحاد السوفيتي، يوسف كوبزون 1937-2018.
https://sputnikarabic.ae/20230201/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تحكم-الطوق-حول-مدينة-أرتيوموفسك-1072943635.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
"سنتعامل معها بنجاح" - سائق دبابة روسية عن لقاء محتمل مع دبابات "ليوبارد" و"تشالنجر"
الميكانيكي غريغوري، سائق الدبابة "فيتير" التابعة للقوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، قيّمَ اللقاء المحتمل في ساحة المعركة مع الدبابات التي قدمها الغرب لأوكرانيا.
2023-02-01T10:18+0000
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_07f26507b65c009ff1e66876480f15d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تقصف طوابير عسكرية أوكرانية على طريق أرتيوموفسك - تشاسوف يار السريع

10:18 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 01.02.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال يان غاغين، مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات المسلحة الروسية هاجمت طوابير من القوات الأوكرانية، تتحرك على طول الطريق السريع الوحيد المؤدي إلى أرتيوموفسك من مدينة تشاسوف يار.
وذكر غاغين أن الطريق من تشاسوف يار إلى أرتيوموفسك، هو الطريق الوحيد المتبقي الذي لا يزال بإمكان كييف على طوله تزويد ودعم مجموعتها في أرتيوموفسك.
وقال غاغين على الهواء لقناة "روسيا 24"، اليوم الأبعاء: "لقد أصبح (المسار المحدد) تحت السيطرة جزئيًا، وقد تم قصفه بالفعل على قوات العدو التي كانت تحمل المؤن، وأعتقد أنه لم يتبق سوى القليل قبل أن نسمع أنه قد تمت السيطرة بالفعل على الطريق، بل السيطرة على مدينة أرتيوموفسك كاملة".
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحكم الطوق حول مدينة أرتيوموفسك
08:24 GMT
تقع أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف، من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
© Sputnik
أما تشاسوف يار، فهي تقع في جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد 15 كيلومترًا غرب أرتيوموفسك، ويذكر أن أحد أشهر سكان تشاسوف يار، كان فنان الشعبي في الاتحاد السوفيتي، يوسف كوبزون 1937-2018.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала