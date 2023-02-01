https://sputnikarabic.ae/20230201/الولايات-المتحدة-تعترف-بإجراء-بحوث-في-أوكرانيا-في-مجال-الوقاية-من-الأوبئة-1072991504.html
الولايات المتحدة تعترف بإجراء بحوث في أوكرانيا في مجال "الوقاية من الأوبئة"
الولايات المتحدة تعترف بإجراء بحوث في أوكرانيا في مجال "الوقاية من الأوبئة"
أقر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة عملت مع كييف في عدد من "الأبحاث" في مجال "الوقاية من الأوبئة"،... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T12:16+0000
2023-02-01T12:16+0000
2023-02-01T12:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وصرح كيربي للصحفيين اليوم الأربعاء: "لم تكن هناك أسلحة ولا مختبرات لتطوير أسلحة بيولوجية، الولايات المتحدة لم تجر أبحاثا بيولوجية عسكرية في أوكرانيا".وقال كيربي: "تم إخلاء جميع مرافق البحث وإغلاقها بأمان".وأعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، يوم الاثنين في 30 كانون الثاني/ يناير، أن وزارة الدفاع الروسية نجحت في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.وقال كيريلوف خلال إحاطة حول تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة: "نجحت الإجراءات النشطة لوزارة الدفاع الروسية في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية على أراضي أوكرانيا".وأضاف كيريلوف أنه "فيما يتعلق بهذا، فإن البنتاغون ينقل بنشاط الأبحاث التي لم تكتمل في إطار المشاريع الأوكرانية إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية".
https://sputnikarabic.ae/20221025/روسيا-تقدم-شكوى-رسمية-للأمم-المتحدة-بشأن-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1069483353.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة تعترف بإجراء بحوث في أوكرانيا في مجال "الوقاية من الأوبئة"
12:16 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
أقر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة عملت مع كييف في عدد من "الأبحاث" في مجال "الوقاية من الأوبئة"، ثم أنهت الأنشطة في هذا المجال، بينما لم يتم تطوير الأسلحة البيولوجية في مثل هذه المختبرات.
وصرح كيربي للصحفيين اليوم الأربعاء: "لم تكن هناك أسلحة ولا مختبرات لتطوير أسلحة بيولوجية، الولايات المتحدة لم تجر أبحاثا بيولوجية عسكرية في أوكرانيا".
الولايات المتحدة عملت مع الأوكرانيين "على بعض الأبحاث في مجال الوقاية من الأوبئة".
وقال كيربي: "تم إخلاء جميع مرافق البحث وإغلاقها بأمان".
25 أكتوبر 2022, 22:44 GMT
وأعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، يوم الاثنين في 30 كانون الثاني/ يناير، أن وزارة الدفاع الروسية نجحت في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.
وقال كيريلوف خلال إحاطة حول تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة: "نجحت الإجراءات النشطة لوزارة الدفاع الروسية في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية على أراضي أوكرانيا".
وأضاف
كيريلوف أنه "فيما يتعلق بهذا، فإن البنتاغون ينقل بنشاط الأبحاث التي لم تكتمل في إطار المشاريع الأوكرانية إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية".