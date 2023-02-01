https://sputnikarabic.ae/20230201/اليونان-ترفض-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد2-1072940234.html
اليونان ترفض تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد2"
اليونان ترفض تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد2"
صرح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال زيارة لليابان أن بلاده لن تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، حسبما ذكرت البوابة اليونانية "onalert.gr". 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T06:42+0000
2023-02-01T06:42+0000
2023-02-01T06:42+0000
رصد عسكري
اليونان
أخبار أوكرانيا
العالم
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ووفقا له، فقد قدمت اليونان مساعدة كبيرة لأوكرانيا، على سبيل المثال، من خلال توفير مركبات مشاة مدرعة. رفضت سلطات البلاد إعطاء دبابات "ليوبارد2" نظرًا لحقيقة أن اليونان نفسها بحاجة إليها.وقال: "لقد أوضحنا أننا مستعدون لدعم أوكرانيا، ولكن ليس على حساب قدراتنا الدفاعية".في وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية عزمها إرسال 31 دبابة "أبرامز إم1" إلى كييف، وأكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل 14 دبابة "ليوبارد2" إلى أوكرانيا وستصدر الإذن لدول أخرى للقيام بالمثل.في ديسمبر/كانون الأول 2022 ، أكدت اليونان لروسيا أنها تدرك الالتزام بعدم نقل أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس-300" إلى دول ثالثة.
اليونان
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, اليونان, أخبار أوكرانيا, العالم
رصد عسكري, اليونان, أخبار أوكرانيا, العالم
اليونان ترفض تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد2"
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صرح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال زيارة لليابان أن بلاده لن تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، حسبما ذكرت البوابة اليونانية "onalert.gr".
ووفقا له، فقد قدمت اليونان مساعدة كبيرة لأوكرانيا، على سبيل المثال، من خلال توفير مركبات مشاة مدرعة. رفضت سلطات البلاد إعطاء دبابات "ليوبارد2" نظرًا لحقيقة أن اليونان نفسها بحاجة إليها.
وقال: "لقد أوضحنا أننا مستعدون لدعم أوكرانيا، ولكن ليس على حساب قدراتنا الدفاعية".
في وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية عزمها إرسال 31 دبابة "أبرامز إم1" إلى كييف، وأكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل 14 دبابة "ليوبارد2" إلى أوكرانيا وستصدر الإذن لدول أخرى للقيام بالمثل.
في ديسمبر/كانون الأول 2022 ، أكدت اليونان لروسيا أنها تدرك الالتزام بعدم نقل أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس-300" إلى دول ثالثة.