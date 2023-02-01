https://sputnikarabic.ae/20230201/بايدن-تغير-المناخ-تهديد-أخطر-من-السلاح-النووي-1072938377.html
بايدن: تغير المناخ تهديد أخطر من السلاح النووي
بايدن: تغير المناخ تهديد أخطر من السلاح النووي
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن تغير المناخ له خطورة بالنسبة لسكان الكرة الأرضية أكثر من السلاح النووي. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T05:56+0000
2023-02-01T05:56+0000
2023-02-01T06:32+0000
جو بايدن
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان التجمع الصحافي للبيت الأبيض، نقلاً عن بايدن: "إنه أكبر تهديد وجودي للإنسانية الذي واجهناه حتى الآن، مع مراعاة السلاح النووي".ويذكر أن الرئيس الأمريكي تطرق إلى موضوع تغير المناخ خلال أحد فعاليات اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022, روسيا, أخبار روسيا اليوم
جو بايدن, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بايدن: تغير المناخ تهديد أخطر من السلاح النووي
05:56 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 06:32 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن تغير المناخ له خطورة بالنسبة لسكان الكرة الأرضية أكثر من السلاح النووي.
واشنطن – سبوتنيك
. وجاء في بيان التجمع الصحافي للبيت الأبيض، نقلاً عن بايدن: "إنه أكبر تهديد وجودي للإنسانية الذي واجهناه حتى الآن، مع مراعاة السلاح النووي".
ويذكر أن الرئيس الأمريكي تطرق إلى موضوع تغير المناخ
خلال أحد فعاليات اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.