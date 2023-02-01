عربي
https://sputnikarabic.ae/20230201/بايدن-تغير-المناخ-تهديد-أخطر-من-السلاح-النووي-1072938377.html
بايدن: تغير المناخ تهديد أخطر من السلاح النووي
بايدن: تغير المناخ تهديد أخطر من السلاح النووي
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن تغير المناخ له خطورة بالنسبة لسكان الكرة الأرضية أكثر من السلاح النووي. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T05:56+0000
2023-02-01T06:32+0000
جو بايدن
أخبار المناخ في العالم
قمة المناخ 2022
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072532547_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4710e10370b26318dfe55cca41d6c8eb.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان التجمع الصحافي للبيت الأبيض، نقلاً عن بايدن: "إنه أكبر تهديد وجودي للإنسانية الذي واجهناه حتى الآن، مع مراعاة السلاح النووي".ويذكر أن الرئيس الأمريكي تطرق إلى موضوع تغير المناخ خلال أحد فعاليات اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072532547_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cba573086769f3d05238b5bc20482b1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022, روسيا, أخبار روسيا اليوم
جو بايدن, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بايدن: تغير المناخ تهديد أخطر من السلاح النووي

05:56 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 06:32 GMT 01.02.2023)
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن تغير المناخ له خطورة بالنسبة لسكان الكرة الأرضية أكثر من السلاح النووي.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان التجمع الصحافي للبيت الأبيض، نقلاً عن بايدن: "إنه أكبر تهديد وجودي للإنسانية الذي واجهناه حتى الآن، مع مراعاة السلاح النووي".
ويذكر أن الرئيس الأمريكي تطرق إلى موضوع تغير المناخ خلال أحد فعاليات اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:53 GMTБоевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала