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https://sputnikarabic.ae/20230201/برلماني-إيراني-طهران-لن-تنضم-إلى-الجبهة-الغربية-الداعمة-لأوكرانيا-1072938118.html
برلماني إيراني: طهران لن تنضم إلى الجبهة الغربية الداعمة لأوكرانيا
برلماني إيراني: طهران لن تنضم إلى الجبهة الغربية الداعمة لأوكرانيا
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني محمود عباس زاده مشكيني أن استراتيجية إيران حيال الأزمة الأوكرانية واضحة تمامًا وهي عدم... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T05:08+0000
2023-02-01T05:08+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال عباس زاده مشكيني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "استراتيجية إيران حيال النزاع في أوكرانيا واضحة تمامًا: لن تنضم طهران إلى الجبهة الغربية التي تدعم أوكرانيا بكل قدراتها".وأضاف أن "المسؤولين الأوكرانيين الذين يحصلون على المساعدة من الغرب يحاربون روسيا اليوم نيابة عن أوروبا"، مشيرا إلى أنه "ليس من غير المتوقع بالنسبة لنا أن يتخذ المسؤولون الأوكرانيون مثل هذه الموقف لأنهم مجبورون على اتخاذ مواقف عدائية تنسجم مع الغرب".وحول الاتهامات الغربية لإيران بإرسال طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أكد عباس زاده أن "الطرف الأوكراني لم يقدم حتى الآن أي دليل على استخدام روسيا مسيرات إيرانية في الحرب الأوكرانية وإذا حدث ذلك فإن إيران لم ترتكب أي فعل يتعارض مع الأعراف الدولية"
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إيران, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إيران, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

برلماني إيراني: طهران لن تنضم إلى الجبهة الغربية الداعمة لأوكرانيا

05:08 GMT 01.02.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني محمود عباس زاده مشكيني أن استراتيجية إيران حيال الأزمة الأوكرانية واضحة تمامًا وهي عدم الانضمام إلى الجبهة الغربية الداعمة لأوكرانيا.
طهران - سبوتنيك. وقال عباس زاده مشكيني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "استراتيجية إيران حيال النزاع في أوكرانيا واضحة تمامًا: لن تنضم طهران إلى الجبهة الغربية التي تدعم أوكرانيا بكل قدراتها".
وأضاف أن "المسؤولين الأوكرانيين الذين يحصلون على المساعدة من الغرب يحاربون روسيا اليوم نيابة عن أوروبا"، مشيرا إلى أنه "ليس من غير المتوقع بالنسبة لنا أن يتخذ المسؤولون الأوكرانيون مثل هذه الموقف لأنهم مجبورون على اتخاذ مواقف عدائية تنسجم مع الغرب".
وحول الاتهامات الغربية لإيران بإرسال طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أكد عباس زاده أن "الطرف الأوكراني لم يقدم حتى الآن أي دليل على استخدام روسيا مسيرات إيرانية في الحرب الأوكرانية وإذا حدث ذلك فإن إيران لم ترتكب أي فعل يتعارض مع الأعراف الدولية"
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