https://sputnikarabic.ae/20230201/برلماني-التنسيق-بين-روسيا-والجزائر-في-مجال-الطاقة-يحافظ-على-استقرار-السوق-1072997003.html

برلماني: التنسيق بين روسيا والجزائر في مجال الطاقة يحافظ على استقرار السوق

برلماني: التنسيق بين روسيا والجزائر في مجال الطاقة يحافظ على استقرار السوق

قال عضو لجنة الاقتصاد والتخطيط في البرلمان الجزائري بريش عبد القادر، إن الاتصال الأخير بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس الروسي بوتين يأتي في إطار استمرار... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T13:28+0000

2023-02-01T13:28+0000

2023-02-01T13:28+0000

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مجموعة بريكس

اقتصاد

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وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، محادثة هاتفية، حيث أكد الزعيمان استعدادهما للعمل في أسواق الطاقة العالمية و"أوبك+"، وفي إطار منتدى مصدري الغاز.وذكر الكرملين في بيان، أمس الثلاثاء: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون... وأكدوا استعدادهم لمزيد من العمل المشترك في أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك وفي صيغة "أوبك+"، وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.وأضاف البرلماني الجزائري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور وتعميق الشراكة الاستراتيجية في عدة مجالات لا سيما في مجال الطاقة، سواء من حيث التوافق والانسجام في الرؤى باعتبار أن الجزائر وروسيا عضوان في مجموعة (أوبك+).خلال الفترة الماضية، كثّف المسؤولون في أوروبا من زياراتهم إلى الجزائر، سعيًا لتأمين المزيد من الإمدادات، وتوسيع دائرة التعاون حول الاستكشافات النفطية.في الوقت نفسه، يشير البرلماني الجزائري إلى أن استقرار السوق البترولية الدولية والمحافظة على مصالح المنتجين تهم روسيا والجزائر بالنظر لحجم الاستثمارات في قطاع المحروقات والبترول والغاز واتصالا بالتجربة والقدرات التكنولوجية التي تمتلكها روسيا في مجال المحروقات من خلال الشركات العاملة في مجال البترول والغاز وخاصة شركة (غاز بروم ) الروسية.العواصم الغربية حاولت مرارا طوال الفترة الماضية الضغط على العديد من الدول العربية لاتخاذ مواقف موالية لها، أو على الأقل بعيدة عن الجانب الروسي، لكن جلها باءت بالفشل، وبشأن الاتفاقيات التي وقعت بين الجزائر وبعض الدول الأوروبية الفترة الماضية، قال البرلماني الجزائري إن الجزائر تبني علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية وتنوعها مع مختلف الشركاء على أساس علاقة" رابح- رابح" من منطلق السيادة الوطنية وعدم الارتهان لأي محور من المحاور.وأوضح أن العلاقة الجزائرية-الروسية ليست في حالة تناف مع علاقة الجزائر مع أوروبا أو غيرها من الدول، وأن بلاده تحتفظ وتعمق شراكاتها الاستراتيجية مع روسيا، وفي نفس الوقت تعمل على إعادة بعث العلاقات التاريخية مع الشريك الأوروبي، وخاصة مع الحليف والشريك الاستراتيجي إيطاليا، من أجل تعزيز القدرات في إنتاج وتصدير الغاز إلى أوروبا عن طريق إيطاليا.ولفت إلى أن الجزائر شريك استراتيجي موثوق لأوروبا في مجال الطاقة وخاصة الغاز.بشأن محاولات الغرب التأثير على العلاقات بين روسيا والدول العربية، يستبعد البرلماني الجزائرين إمكانية تأثير أي دولة على العلاقات بين الجزائر وروسيا، خاصة أنها علاقات تاريخية وعلاقة صداقة وشراكة استراتيجية راسخة لا يمكن أن تتأثر بالمتغيرات الجيوسياسية المستجدة.وشدد على أن العلاقة ستتعزز وتتعمق بشكل أكبر بانضمام الجزائر إلى مجموعة "بريكس" في المدى المنظور.وأكد الرئيسان أن التعاون القائم على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل مستمر في التطور باطراد "أعرب الجانبان عن ارتياحهما لاستمرار تطور التعاون الروسي الجزائري القائم على تقاليد الصداقة الراسخة والاحترام المتبادل".

https://sputnikarabic.ae/20230131/بوتين-والرئيس-الجزائري-يؤكدان-استعدادهما-للعمل-في-أسواق-الطاقة-العالمية-1072920218.html

https://sputnikarabic.ae/20230131/الرئاسة-الجزائرية-تبون-اتفق-مع-بوتين-على-زيارة-موسكو-في-مايو-المقبل-1072924434.html

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الجزائر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, فلاديمير بوتين, مجموعة بريكس, اقتصاد