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https://sputnikarabic.ae/20230201/بسبب-ثمن-تذكرة-توقيف-زوجين-حاولا-ترك-طفلهما-في-مطار-بن-غوريون-1073002169.html
بسبب ثمن تذكرة... توقيف زوجين حاولا ترك طفلهما في مطار بن غوريون
بسبب ثمن تذكرة... توقيف زوجين حاولا ترك طفلهما في مطار بن غوريون
حاول زوجان يحملان جوازات سفر بلجيكية، ترك طفلهما في مطار بن غوريون في تل أبيب، أثناء محاولتهما ركوب طائرة تابعة لشركة "ريان إير" للطيران بعد رفضهما شراء تذكرة... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T14:58+0000
2023-02-01T14:58+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الزوجين قررا التخلي عن طفلهما بعد رفض شراء تذكرة طيران له، وهو ما ترك موظفي المطار في حالة ذهول، فاتصلوا بالشرطة التي احتجزت الزوجين لاستجوابهما.وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين وضعا العربة التي كان بها الطفل في صالة المطار، واتجها نحو مركز الجوازات لاستكمال أوراقهما والصعود إلى الطائرة من دونه.وقال مدير مكتب شركة "ريان إير" للطيران، إن الواقعة تركت جميع من في مطار بن غوريون في حالة صدمة، مضيفًا: "لم نر شيئا كهذا من قبل. لم نتمكن من تصديق ما كنا نراه".وبحسب هيئة المطارات الإسرائيلية، فإن الزوجين كانا قد وصلا متأخران إلى المبنى رقم 1 بعد إغلاق مكتب تسجيل الوصول، وأرادا استكمال إجراءاتهما مع الأمن، تاركين طفلهما خلفهما عند سير الحقائب.
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أخبار إسرائيل اليوم, طفل, أمومة
أخبار إسرائيل اليوم, طفل, أمومة

بسبب ثمن تذكرة... توقيف زوجين حاولا ترك طفلهما في مطار بن غوريون

14:58 GMT 01.02.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZوصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار "بن غوريون" الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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حاول زوجان يحملان جوازات سفر بلجيكية، ترك طفلهما في مطار بن غوريون في تل أبيب، أثناء محاولتهما ركوب طائرة تابعة لشركة "ريان إير" للطيران بعد رفضهما شراء تذكرة للطفل.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الزوجين قررا التخلي عن طفلهما بعد رفض شراء تذكرة طيران له، وهو ما ترك موظفي المطار في حالة ذهول، فاتصلوا بالشرطة التي احتجزت الزوجين لاستجوابهما.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
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وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين وضعا العربة التي كان بها الطفل في صالة المطار، واتجها نحو مركز الجوازات لاستكمال أوراقهما والصعود إلى الطائرة من دونه.
وقال مدير مكتب شركة "ريان إير" للطيران، إن الواقعة تركت جميع من في مطار بن غوريون في حالة صدمة، مضيفًا: "لم نر شيئا كهذا من قبل. لم نتمكن من تصديق ما كنا نراه".
وبحسب هيئة المطارات الإسرائيلية، فإن الزوجين كانا قد وصلا متأخران إلى المبنى رقم 1 بعد إغلاق مكتب تسجيل الوصول، وأرادا استكمال إجراءاتهما مع الأمن، تاركين طفلهما خلفهما عند سير الحقائب.
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