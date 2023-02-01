https://sputnikarabic.ae/20230201/بسبب-ثمن-تذكرة-توقيف-زوجين-حاولا-ترك-طفلهما-في-مطار-بن-غوريون-1073002169.html
بسبب ثمن تذكرة... توقيف زوجين حاولا ترك طفلهما في مطار بن غوريون
بسبب ثمن تذكرة... توقيف زوجين حاولا ترك طفلهما في مطار بن غوريون
حاول زوجان يحملان جوازات سفر بلجيكية، ترك طفلهما في مطار بن غوريون في تل أبيب، أثناء محاولتهما ركوب طائرة تابعة لشركة "ريان إير" للطيران بعد رفضهما شراء تذكرة... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T14:58+0000
2023-02-01T14:58+0000
2023-02-01T14:58+0000
أخبار إسرائيل اليوم
طفل
أمومة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/14/1046900824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6321105f545f55c013a9e293dfbfc1c7.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الزوجين قررا التخلي عن طفلهما بعد رفض شراء تذكرة طيران له، وهو ما ترك موظفي المطار في حالة ذهول، فاتصلوا بالشرطة التي احتجزت الزوجين لاستجوابهما.وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين وضعا العربة التي كان بها الطفل في صالة المطار، واتجها نحو مركز الجوازات لاستكمال أوراقهما والصعود إلى الطائرة من دونه.وقال مدير مكتب شركة "ريان إير" للطيران، إن الواقعة تركت جميع من في مطار بن غوريون في حالة صدمة، مضيفًا: "لم نر شيئا كهذا من قبل. لم نتمكن من تصديق ما كنا نراه".وبحسب هيئة المطارات الإسرائيلية، فإن الزوجين كانا قد وصلا متأخران إلى المبنى رقم 1 بعد إغلاق مكتب تسجيل الوصول، وأرادا استكمال إجراءاتهما مع الأمن، تاركين طفلهما خلفهما عند سير الحقائب.
https://sputnikarabic.ae/20220807/إسرائيل-تعترض-صواريخ-أطلقت-من-غزة-فوق-مطار-ابن-غوريون-فيديو-1066126515.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/14/1046900824_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a105a951d280efd04856441bff14f87e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, طفل, أمومة
أخبار إسرائيل اليوم, طفل, أمومة
بسبب ثمن تذكرة... توقيف زوجين حاولا ترك طفلهما في مطار بن غوريون
تابعنا عبر
حاول زوجان يحملان جوازات سفر بلجيكية، ترك طفلهما في مطار بن غوريون في تل أبيب، أثناء محاولتهما ركوب طائرة تابعة لشركة "ريان إير" للطيران بعد رفضهما شراء تذكرة للطفل.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الزوجين قررا التخلي عن طفلهما بعد رفض شراء تذكرة طيران له، وهو ما ترك موظفي المطار في حالة ذهول، فاتصلوا بالشرطة التي احتجزت الزوجين لاستجوابهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين وضعا العربة التي كان بها الطفل في صالة المطار، واتجها نحو مركز الجوازات لاستكمال أوراقهما والصعود إلى الطائرة من دونه.
وقال مدير مكتب شركة "ريان إير" للطيران، إن الواقعة تركت جميع من في مطار بن غوريون
في حالة صدمة، مضيفًا: "لم نر شيئا كهذا من قبل. لم نتمكن من تصديق ما كنا نراه".
وبحسب هيئة المطارات الإسرائيلية، فإن الزوجين كانا قد وصلا متأخران إلى المبنى رقم 1 بعد إغلاق مكتب تسجيل الوصول، وأرادا استكمال إجراءاتهما مع الأمن، تاركين طفلهما خلفهما عند سير الحقائب.