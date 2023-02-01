https://sputnikarabic.ae/20230201/بسبب-ثمن-تذكرة-توقيف-زوجين-حاولا-ترك-طفلهما-في-مطار-بن-غوريون-1073002169.html

بسبب ثمن تذكرة... توقيف زوجين حاولا ترك طفلهما في مطار بن غوريون

بسبب ثمن تذكرة... توقيف زوجين حاولا ترك طفلهما في مطار بن غوريون

حاول زوجان يحملان جوازات سفر بلجيكية، ترك طفلهما في مطار بن غوريون في تل أبيب، أثناء محاولتهما ركوب طائرة تابعة لشركة "ريان إير" للطيران بعد رفضهما شراء تذكرة... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T14:58+0000

2023-02-01T14:58+0000

2023-02-01T14:58+0000

أخبار إسرائيل اليوم

طفل

أمومة

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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الزوجين قررا التخلي عن طفلهما بعد رفض شراء تذكرة طيران له، وهو ما ترك موظفي المطار في حالة ذهول، فاتصلوا بالشرطة التي احتجزت الزوجين لاستجوابهما.وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين وضعا العربة التي كان بها الطفل في صالة المطار، واتجها نحو مركز الجوازات لاستكمال أوراقهما والصعود إلى الطائرة من دونه.وقال مدير مكتب شركة "ريان إير" للطيران، إن الواقعة تركت جميع من في مطار بن غوريون في حالة صدمة، مضيفًا: "لم نر شيئا كهذا من قبل. لم نتمكن من تصديق ما كنا نراه".وبحسب هيئة المطارات الإسرائيلية، فإن الزوجين كانا قد وصلا متأخران إلى المبنى رقم 1 بعد إغلاق مكتب تسجيل الوصول، وأرادا استكمال إجراءاتهما مع الأمن، تاركين طفلهما خلفهما عند سير الحقائب.

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أخبار إسرائيل اليوم, طفل, أمومة