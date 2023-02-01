https://sputnikarabic.ae/20230201/بعد-ثماني-سنوات-اجتماع-رفيع-المستوى-بين-المغرب-وإسبانيا-1073008895.html

بعد ثماني سنوات... اجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا

بعد ثماني سنوات... اجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا

غادر رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في طريقه إلى الرباط لعقد اجتماع رفيع المستوى مع نظيره المغربي عزيز أخنوش في ظل تحسن كبير في... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T18:33+0000

2023-02-01T18:33+0000

2023-02-01T18:44+0000

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وتبدأ قمة أخنوش - سانشيز، غدا الخميس، قبل أن يشاركا في منتدى الأعمال بحضور أكثر من عشرة وزراء من الحكومة الإسبانية، من مختلف القطاعات، وفق موقع "اليوم 24" المغربي.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" بأن الاجتماع سيشهد توقيع حوالي 20 اتفاقية ثنائية في عدة مجالات.وستكون القمة المرتقبة محددة بخارطة طريق جرى توقيعها في 7 ايريل/نيسان الماضي بين عاهل المغرب الملك محمد السادس وسانشيز، تضمنت 16 نقطة لتعزيز العلاقات بين البلدين، تشمل مجالات عدة، مثل تطوير الطاقة المتجددة وتطوير منشآت تحلية المياه والبنيات التحتية.ويقول مراقبون إن القمة الإسبانية-المغربية من شأنها أن ترسم ملامح السياسة الجديدة بين البلدين خلال العقد القادم.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت ماريا رييس ماروتو، وزيرة التجارة والصناعة الإسبانية، تخصيص بلادها خط ائتمان بقيمة 800 مليون يورو، لتشجيع الشركات الإسبانية على الاستثمار في المغرب، وفق موقع "هسبريس" المغربي.وهذا هو أول اجتماع رفيع المستوى بين الرباط ومدريد منذ يونيو/حزيران 2015، حيث دخلت البلدان أزمة دبلوماسية في ربيع عام 2021، على خلفية دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، إلى إسبانيا في ربيع عام 2021، قبل أن تعلن مدريد في النهاية دعمها للمقترح المغربي في الصحراء.وتنازع جبهة البوليساريو المغرب على إقليم الصحراء، وتدعو إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، فيما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا بإقليم الصحراء تحت سيادتها.

https://sputnikarabic.ae/20230112/إعلام-ملك-المغرب-يلتقي-برئيس-الوزراء-الإسباني-أول-فبراير-المقبل-1072197295.html

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