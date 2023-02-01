https://sputnikarabic.ae/20230201/بمشاركة-نصف-مليون-عامل-بريطانيا-تواجه-الإضراب-الأكبر-منذ-عقود-1072951859.html

بمشاركة نصف مليون عامل... بريطانيا تواجه الإضراب الأكبر منذ عقود

بمشاركة نصف مليون عامل... بريطانيا تواجه الإضراب الأكبر منذ عقود

تواجه بريطانيا، اليوم الأربعاء، إضرابا يعد أكبر عمل منسق من نوعه منذ عقود، وذلك بمشاركة ما يصل إلى نصف مليون معلم وموظف بالقطاع العام وسائقي القطارات... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T10:35+0000

2023-02-01T10:35+0000

2023-02-01T10:35+0000

أخبار العالم الآن

العالم

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069443571_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_436c7669f10b320f5afda6ec9c7030ac.jpg

وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن الإضراب يعد أكبر عمل منسق منذ عقود، حيث تتوقع الحكومة أنه سيتسبب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع.ومن المنتظر أن يشمل الإضراب إغلاق مدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد.وبحسب التقديرات النقابية، فإن المشاركين في الإضراب يصل عددهم إلى 500 ألف، كما سيتم تنظيم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات وهو اقتراح يقول المعارضون إنه سيزيد من توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر.وقال بول نواك، الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال البريطانيين الذي يضم تحت مظلته عددا من النقابات: "بدلا من التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة الحق في الإضراب يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام".من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إنه سيتم اتخاذ إجراءات للتخفيف من تبعات الإضرابات لكنها سيكون لها تأثير كبير، كما أعرب متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك عن ثقته بأن الإضراب سيعطل حياة الناس، داعيا إلى اللجوء إلى المفاوضات وليس الإضراب.يذكر أن بريطانيا تشهد موجة إضرابات شملت العاملين في قطاعي الصحة والنقل، وعاملي مستودعات أمازون وموظفي البريد الملكي مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من عشرة في المئة في أعلى مستوى منذ أربعة عقود، حيث يطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم وتشعرهم بغياب التقدير إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.

https://sputnikarabic.ae/20221222/إضرابات-غير-مسبوقة-في-بريطانيا-هل-تؤدي-لشلل-البلاد؟-1071489758.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, بريطانيا