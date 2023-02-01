https://sputnikarabic.ae/20230201/بيسكوف-الحزمة-الجديدة-من-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لكييف-لن-تغير-مسار-الأحداث-1072948777.html

بيسكوف: الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف لن تغير مسار الأحداث

بيسكوف: الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف لن تغير مسار الأحداث

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا هي وسيلة مباشرة لزيادة مستوى التصعيد، لكن هذا لن يغير... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T10:03+0000

2023-02-01T10:03+0000

2023-02-01T10:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف: "نعم، هذا طريق مباشر لتصعيد التوتر، وزيادة مستوى التصعيد، نحن نرى ذلك. هذا يتطلب جهودًا إضافية منا، لكن هذا لن يغير مسار الأحداث - العملية العسكرية الخاصة ستستمر".هكذا علق بيسكوف على تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة تعد حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى كييف بأكثر من 2 مليار دولار، والتي قد تشمل صواريخ بعيدة المدى (تصل إلى 150 كم).كما سُئل بيسكوف عن رد فعل الكرملين على مبادرة حاكم ما وراء البيكال ألكسندر أوسيبوف، الذي عرض مكافآت نقدية كبيرة مقابل الاستيلاء على الدبابات الأجنبية التي زودت أوكرانيا بها.وردا على ذلك، أشار بيسكوف إلى أن هذه الأسلحة لم تصل بعد إلى أوكرانيا في الوقت الحالي.كما لفت الانتباه إلى حقيقة أنه يوجد مبادرات مماثلة في مجال الأعمال التجارية الروسية.وقال: "على الأرجح، يشهد هذا مرة أخرى على وحدة الجميع ورغبتهم، بأفضل ما لديهم، بطريقة أو بأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمساهمة في مسار العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف الرئيسية".وأضاف بيسكوف: "بالنسبة لجميع هذه الدبابات، كما قلنا بالفعل، سيتم حرقها، وإذا كانت هناك إجراءات تحفيزية، أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المتحمسين".

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