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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230201/بيسكوف-الحزمة-الجديدة-من-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لكييف-لن-تغير-مسار-الأحداث-1072948777.html
بيسكوف: الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف لن تغير مسار الأحداث
بيسكوف: الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف لن تغير مسار الأحداث
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا هي وسيلة مباشرة لزيادة مستوى التصعيد، لكن هذا لن يغير... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T10:03+0000
2023-02-01T10:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف: "نعم، هذا طريق مباشر لتصعيد التوتر، وزيادة مستوى التصعيد، نحن نرى ذلك. هذا يتطلب جهودًا إضافية منا، لكن هذا لن يغير مسار الأحداث - العملية العسكرية الخاصة ستستمر".هكذا علق بيسكوف على تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة تعد حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى كييف بأكثر من 2 مليار دولار، والتي قد تشمل صواريخ بعيدة المدى (تصل إلى 150 كم).كما سُئل بيسكوف عن رد فعل الكرملين على مبادرة حاكم ما وراء البيكال ألكسندر أوسيبوف، الذي عرض مكافآت نقدية كبيرة مقابل الاستيلاء على الدبابات الأجنبية التي زودت أوكرانيا بها.وردا على ذلك، أشار بيسكوف إلى أن هذه الأسلحة لم تصل بعد إلى أوكرانيا في الوقت الحالي.كما لفت الانتباه إلى حقيقة أنه يوجد مبادرات مماثلة في مجال الأعمال التجارية الروسية.وقال: "على الأرجح، يشهد هذا مرة أخرى على وحدة الجميع ورغبتهم، بأفضل ما لديهم، بطريقة أو بأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمساهمة في مسار العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف الرئيسية".وأضاف بيسكوف: "بالنسبة لجميع هذه الدبابات، كما قلنا بالفعل، سيتم حرقها، وإذا كانت هناك إجراءات تحفيزية، أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المتحمسين".
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بيسكوف: الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف لن تغير مسار الأحداث

10:03 GMT 01.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا هي وسيلة مباشرة لزيادة مستوى التصعيد، لكن هذا لن يغير مجرى الأحداث.
وقال بيسكوف: "نعم، هذا طريق مباشر لتصعيد التوتر، وزيادة مستوى التصعيد، نحن نرى ذلك. هذا يتطلب جهودًا إضافية منا، لكن هذا لن يغير مسار الأحداث - العملية العسكرية الخاصة ستستمر".
هكذا علق بيسكوف على تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة تعد حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى كييف بأكثر من 2 مليار دولار، والتي قد تشمل صواريخ بعيدة المدى (تصل إلى 150 كم).
كما سُئل بيسكوف عن رد فعل الكرملين على مبادرة حاكم ما وراء البيكال ألكسندر أوسيبوف، الذي عرض مكافآت نقدية كبيرة مقابل الاستيلاء على الدبابات الأجنبية التي زودت أوكرانيا بها.
وردا على ذلك، أشار بيسكوف إلى أن هذه الأسلحة لم تصل بعد إلى أوكرانيا في الوقت الحالي.
كما لفت الانتباه إلى حقيقة أنه يوجد مبادرات مماثلة في مجال الأعمال التجارية الروسية.
وقال: "على الأرجح، يشهد هذا مرة أخرى على وحدة الجميع ورغبتهم، بأفضل ما لديهم، بطريقة أو بأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمساهمة في مسار العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف الرئيسية".
وأضاف بيسكوف: "بالنسبة لجميع هذه الدبابات، كما قلنا بالفعل، سيتم حرقها، وإذا كانت هناك إجراءات تحفيزية، أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المتحمسين".
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:16 GMT
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