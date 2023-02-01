https://sputnikarabic.ae/20230201/بيسكوف-بدء-الاستعدادات-لزيارة-الرئيس-الجزائري-إلى-روسيا-1072949534.html
بيسكوف: بدء الاستعدادات لزيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا
بيسكوف: بدء الاستعدادات لزيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى روسيا قد بدأت، لكن لم يتم تحديد المواعيد بعد. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T10:22+0000
2023-02-01T10:22+0000
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روسيا
الجزائر
العالم العربي
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وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول تحديد موعد زيارة الزعيم الجزائري لموسكو : "بدأت الاستعدادات ولم يتم تحديد موعدها بعد".ناقش الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، خططا لزيارة موسكو في أيار/مايو المقبل، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك حسبما أفاد مكتب الرئيس الجزائري في بيان.كما أكد الطرفان أثناء المحادثة استعدادهما لمزيد من العمل المشترك في أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك في صيغة "أوبك+"، وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.واتفق الطرفان على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات وإعداد الوثائق الثنائية الهامة، وفقا للكرملين.وأكد الرئيسان أن التعاون القائم على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل مستمر في التطور باطراد، حيث "أعرب الجانبان عن ارتياحهما لاستمرار تطور التعاون الروسي الجزائري القائم على تقاليد الصداقة الراسخة والاحترام المتبادل".
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روسيا, الجزائر, العالم العربي
روسيا, الجزائر, العالم العربي
بيسكوف: بدء الاستعدادات لزيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا
10:22 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 10:24 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى روسيا قد بدأت، لكن لم يتم تحديد المواعيد بعد.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول تحديد موعد زيارة الزعيم الجزائري لموسكو : "بدأت الاستعدادات ولم يتم تحديد موعدها بعد".
ناقش الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، خططا لزيارة موسكو في أيار/مايو المقبل، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك حسبما أفاد مكتب الرئيس الجزائري في بيان.
كما أكد الطرفان أثناء المحادثة استعدادهما لمزيد من العمل المشترك في أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك في صيغة "أوبك+"، وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.
واتفق الطرفان على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات وإعداد الوثائق الثنائية الهامة، وفقا للكرملين.
وأكد الرئيسان أن التعاون القائم على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل مستمر في التطور باطراد، حيث "أعرب الجانبان عن ارتياحهما لاستمرار تطور التعاون الروسي الجزائري القائم على تقاليد الصداقة الراسخة والاحترام المتبادل".