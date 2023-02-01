https://sputnikarabic.ae/20230201/تايوان-ترصد-34-طائرة-وتسع-سفن-تابعة-للجيش-الصيني-بالقرب-من-الجزيرة-1072938022.html
تايوان ترصد 34 طائرة و9 سفن تابعة للجيش الصيني بالقرب من الجزيرة
تايوان ترصد 34 طائرة و9 سفن تابعة للجيش الصيني بالقرب من الجزيرة
رصدت القوات المسلحة التايوانية، خلال اليوم الماضي، اقتراب 34 طائرة و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني من الجزيرة، وفقا للتقرير اليومي لوزارة الدفاع... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T04:43+0000
2023-02-01T04:43+0000
2023-02-01T05:06+0000
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وذكر التقرير أنه "خلال الفترة من الساعة 06:00 يوم 31 يناير/كانون الثاني حتى 06:00 يوم 1 فبراير/شباط، تم رصد 34 طائرة و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جميع أنحاء تايوان".يشار إلى أن 20 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، بما في ذلك مقاتلتان من طراز "سو-30" وطائرتان من طراز "J-11" وأربع طائرات "J-10" وست طائرات "J-16" و"BZK-005" و"BZK-007" وطائرات مسيرة من طراز "Y – 8"، وطائرة "Y-8" المضادة للغواصات وطائرتا استطلاع إلكتروني "Y-8".خفض جيش التحرير الشعبي نشاطه حول تايوان خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي استمرت من 21 إلى 27 يناير. تشير بيانات وزارة الدفاع في الجزيرة إلى أنه في 20 يناير، تم رصد 31 طائرة وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان، وفي 21 يناير، تم رصد 14 طائرة وثلاث سفن، ثم في الأيام الستة من العام الجديد وفقًا للتقويم القمري، اقتربت 33 طائرة و22 سفينة من الجزيرة.
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أخبار تايوان, الصين, العالم, رصد عسكري
أخبار تايوان, الصين, العالم, رصد عسكري
تايوان ترصد 34 طائرة و9 سفن تابعة للجيش الصيني بالقرب من الجزيرة
04:43 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 05:06 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
رصدت القوات المسلحة التايوانية، خلال اليوم الماضي، اقتراب 34 طائرة و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني من الجزيرة، وفقا للتقرير اليومي لوزارة الدفاع التايوانية.
وذكر التقرير أنه "خلال الفترة من الساعة 06:00 يوم 31 يناير/كانون الثاني حتى 06:00 يوم 1 فبراير/شباط، تم رصد 34 طائرة و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جميع أنحاء تايوان".
يشار إلى أن 20 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، بما في ذلك مقاتلتان من طراز "سو-30" وطائرتان من طراز "J-11" وأربع طائرات "J-10" وست طائرات "J-16" و"BZK-005" و"BZK-007" وطائرات مسيرة من طراز "Y – 8"، وطائرة "Y-8" المضادة للغواصات وطائرتا استطلاع إلكتروني "Y-8".
خفض جيش التحرير الشعبي نشاطه حول تايوان خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي استمرت من 21 إلى 27 يناير. تشير بيانات وزارة الدفاع في الجزيرة إلى أنه في 20 يناير، تم رصد 31 طائرة وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان، وفي 21 يناير، تم رصد 14 طائرة وثلاث سفن، ثم في الأيام الستة من العام الجديد وفقًا للتقويم القمري، اقتربت 33 طائرة و22 سفينة من الجزيرة.