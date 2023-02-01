https://sputnikarabic.ae/20230201/تركيا-بشأن-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-نحن-نبذل-جهودا-من-أجل-الحل-السلمي-للصراع-1072936711.html
تركيا بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا: نحن نبذل جهودا من أجل الحل السلمي للصراع
تركيا بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا: نحن نبذل جهودا من أجل الحل السلمي للصراع
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، عندما سئل المتحدث عن خطط أنقرة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، إن تركيا تبذل جهودا لحل الصراع دبلوماسيا. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T01:59+0000
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أنقرة - سبوتنيك. قال قالين عندما سئل عن خطط أنقرة لتزويد كييف بالأسلحة: "منذ بداية الصراع، ذكرنا أنه لن يكون هناك فائز في هذه الحرب، تماما كما لن يكون هناك خاسرون في سلام، صرح الرئيس [ رجب طيب أردوغان] بذلك علانية".وأضاف: "بالطبع، حق أوكرانيا هو اتخاذ تدابير لتحرير أراضيها. من ناحية أخرى، يثير انتشار الحرب وإطالة أمدها السؤال التالي: هل هذا [إمدادات الأسلحة] هو الحل للصراع؟ ما هي خطة اللعبة؟"وفقا له، تواصل تركيا جهودها الدبلوماسية لتسوية الصراع".وتابع: "نواصل جهودنا في مختلف المجالات: هذا هو تبادل أسرى الحرب، واتفاق الحبوب، وقضايا أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية. ستستمر جهودنا. قال كالين: "ندعو الجانبين إلى التفاوض".
https://sputnikarabic.ae/20230201/الناتو-يضاعف-الرهان-في-أوكرانيا-ويحلم-بهزيمة-روسيا-1072936591.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
تركيا بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا: نحن نبذل جهودا من أجل الحل السلمي للصراع
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، عندما سئل المتحدث عن خطط أنقرة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، إن تركيا تبذل جهودا لحل الصراع دبلوماسيا.
أنقرة - سبوتنيك
. قال قالين عندما سئل عن خطط أنقرة لتزويد كييف بالأسلحة: "منذ بداية الصراع، ذكرنا أنه لن يكون هناك فائز في هذه الحرب، تماما كما لن يكون هناك خاسرون في سلام، صرح الرئيس [ رجب طيب أردوغان] بذلك علانية".
وأضاف: "بالطبع، حق أوكرانيا هو اتخاذ تدابير لتحرير أراضيها. من ناحية أخرى، يثير انتشار الحرب وإطالة أمدها السؤال التالي: هل هذا [إمدادات الأسلحة] هو الحل للصراع؟ ما هي خطة اللعبة؟"
وفقا له، تواصل تركيا جهودها الدبلوماسية لتسوية الصراع".
وتابع: "نواصل جهودنا في مختلف المجالات: هذا هو تبادل أسرى الحرب، واتفاق الحبوب، وقضايا أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية. ستستمر جهودنا. قال كالين: "ندعو الجانبين إلى التفاوض".