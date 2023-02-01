https://sputnikarabic.ae/20230201/تركيا-لا-ترى-خطوات-حاسمة-من-السويد-بشأن-التزامات-عضوية-الناتو-1072951514.html

تركيا لا ترى خطوات حاسمة من السويد بشأن التزامات عضوية الناتو

تركيا لا ترى خطوات حاسمة من السويد بشأن التزامات عضوية الناتو

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا لا ترى خطوات حاسمة من السويد للوفاء بالتزاماتها تجاه أنقرة بشأن عضوية الناتو. 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T10:34+0000

2023-02-01T10:34+0000

2023-02-01T10:34+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/30/1015813090_0:0:3667:2063_1920x0_80_0_0_035ac97e7b8e7f747946a0bd278b70c2.jpg

يذكر أنه، في وقت سابق من اليوم، أحرق زعيم الحزب السياسي الدنماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، القرآن أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، بعد حصوله مسبقًا على إذن للاحتجاج من السلطات السويدية.وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل الإعلام أن بالودان أحرق نسخة من القرآن في العاصمة الدنماركية على الرغم من مطالبة وزارة الخارجية التركية السلطات بحظر التظاهرة.وأدانت البعثة الدبلوماسية الروسية هذه الأعمال، بعد إجراء مماثل لبالودان أمام القسم القنصلي في السفارة الروسية في الدنمارك.وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني: "لا نرى بعد أي خطوات من السويد للوفاء بالالتزامات الموضحة في المذكرة الموقعة في مدريد".وبيّن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، في وقت سابق، أنه على خلفية أعمال حرق القرآن، تم تعليق عملية انضمام المملكة إلى الناتو، لكنه أعرب عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاقات مع أنقرة في قمة وزارات خارجية دول التحالف في فيلنيوس في تموز/يوليو.وقال مصدر في أنقرة لوكالة "سبوتنيك"، إن عضوية السويد وفنلندا في الناتو قد تم تعليقها إلى أجل غير مسمى بناء على طلب الجانب التركي.وفي السياق نفسه، سمح وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، بمواصلة إجراءات التصديق على طلب البلاد إلى حلف شمال الأطلسي بشكل منفصل عن السويد، لكنه عاد ونفى ما قاله.بدوره أكد وزير الخارجية التركي أن تركيا لم تتلق اقتراحا من فنلندا لتقديم طلب منفصل من السويد للانضمام إلى الناتو.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو الماضي، بطلب الحصول على عضوية "الناتو". وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ويتخذ حلف شمال الأطلسي قراراته بإجماع الآراء، ما يعني أن السويد وفنلندا تحتاجان لموافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددها 30 دولة.وتركيا هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تعارض انضمامهما، بينما لا تزال موافقة هنغاريا رهن المصادقة.

https://sputnikarabic.ae/20230131/الخارجية-التركية-أنقرة-تؤيد-وقف-إطلاق-النار-بأوكرانيا-وبدء-المفاوضات-1072913088.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم