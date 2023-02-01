https://sputnikarabic.ae/20230201/جنوح-سفينة-في-قناة-السويس-دون-تعطل-حركة-الملاحة-1073000119.html
جنوح سفينة في قناة السويس دون تعطل حركة الملاحة
جنوح سفينة في قناة السويس دون تعطل حركة الملاحة
تعرضت إحدى السفن إلى الجنوح في قناة السويس، لكنها لم تؤثر على حركة الملاحة في القناة. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T14:13+0000
2023-02-01T14:13+0000
2023-02-01T14:13+0000
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مستجدات سفينة إيفر جيفن في قناة السويس
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك، حسبما أفاد موقع "مارين ترافيك"، المعني برصد حركة الملاحة البحرية.وأفاد الموقع أن السفينة "جريس إميليا" تعرضت للجنوح في قناة السويس المصرية، دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة.وأظهرت بيانات الموقع الملاحية أن السفينة التي تحمل علم جزر البهاما وتنقل الغاز الطبيعي المسال، جنحت في قناة السويس وأن حركة الملاحة في القناة تعمل بشكل طبيعي.وشهدت قناة السويس عمليات جنوح سابقة كان أبرزها جنوح ناقلة الحاويات العملاقة "إيفر جيفين"، العام الماضي، التي استغرق تعويمها ما يقرب من أسبوع، وتسببت في تعطل حركة الملاحة في القناة.
https://sputnikarabic.ae/20221222/هل-تبيع-مصر-قناة-السويس-كما-يشاع-إليك-شرح-الأمر-ببساطة-1071497684.html
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العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, مستجدات سفينة إيفر جيفن في قناة السويس
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, مستجدات سفينة إيفر جيفن في قناة السويس
جنوح سفينة في قناة السويس دون تعطل حركة الملاحة
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تعرضت إحدى السفن إلى الجنوح في قناة السويس، لكنها لم تؤثر على حركة الملاحة في القناة.
القاهرة - سبوتنيك
. جاء ذلك، حسبما أفاد موقع "مارين ترافيك"، المعني برصد حركة الملاحة البحرية.
وأفاد الموقع أن السفينة "جريس إميليا" تعرضت للجنوح
في قناة السويس المصرية، دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة.
22 ديسمبر 2022, 16:37 GMT
وأظهرت بيانات الموقع الملاحية أن السفينة التي تحمل علم جزر البهاما وتنقل الغاز الطبيعي المسال، جنحت في قناة السويس
وأن حركة الملاحة في القناة تعمل بشكل طبيعي.
وشهدت قناة السويس عمليات جنوح سابقة كان أبرزها جنوح ناقلة الحاويات العملاقة "إيفر جيفين"، العام الماضي، التي استغرق تعويمها ما يقرب من أسبوع، وتسببت في تعطل حركة الملاحة في القناة.