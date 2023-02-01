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جنوح سفينة في قناة السويس دون تعطل حركة الملاحة
جنوح سفينة في قناة السويس دون تعطل حركة الملاحة
تعرضت إحدى السفن إلى الجنوح في قناة السويس، لكنها لم تؤثر على حركة الملاحة في القناة. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T14:13+0000
2023-02-01T14:13+0000
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مستجدات سفينة إيفر جيفن في قناة السويس
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك، حسبما أفاد موقع "مارين ترافيك"، المعني برصد حركة الملاحة البحرية.وأفاد الموقع أن السفينة "جريس إميليا" تعرضت للجنوح في قناة السويس المصرية، دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة.وأظهرت بيانات الموقع الملاحية أن السفينة التي تحمل علم جزر البهاما وتنقل الغاز الطبيعي المسال، جنحت في قناة السويس وأن حركة الملاحة في القناة تعمل بشكل طبيعي.وشهدت قناة السويس عمليات جنوح سابقة كان أبرزها جنوح ناقلة الحاويات العملاقة "إيفر جيفين"، العام الماضي، التي استغرق تعويمها ما يقرب من أسبوع، وتسببت في تعطل حركة الملاحة في القناة.
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العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, مستجدات سفينة إيفر جيفن في قناة السويس
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, مستجدات سفينة إيفر جيفن في قناة السويس

جنوح سفينة في قناة السويس دون تعطل حركة الملاحة

14:13 GMT 01.02.2023
© Suez Canal Authorityجنوح سفينة عملاقة في قناة السويس
جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Suez Canal Authority
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تعرضت إحدى السفن إلى الجنوح في قناة السويس، لكنها لم تؤثر على حركة الملاحة في القناة.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك، حسبما أفاد موقع "مارين ترافيك"، المعني برصد حركة الملاحة البحرية.
وأفاد الموقع أن السفينة "جريس إميليا" تعرضت للجنوح في قناة السويس المصرية، دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة.
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وأظهرت بيانات الموقع الملاحية أن السفينة التي تحمل علم جزر البهاما وتنقل الغاز الطبيعي المسال، جنحت في قناة السويس وأن حركة الملاحة في القناة تعمل بشكل طبيعي.
وشهدت قناة السويس عمليات جنوح سابقة كان أبرزها جنوح ناقلة الحاويات العملاقة "إيفر جيفين"، العام الماضي، التي استغرق تعويمها ما يقرب من أسبوع، وتسببت في تعطل حركة الملاحة في القناة.
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