https://sputnikarabic.ae/20230201/حارس-مرمى-يفسد-هجمة-بطريقة-غريبة-وينال-20-مليون-مشاهدة-للقطته-1072991202.html
حارس مرمى يفسد هجمة بطريقة غريبة وينال 20 مليون مشاهدة للقطته
حارس مرمى يفسد هجمة بطريقة غريبة وينال 20 مليون مشاهدة للقطته
خطف حارس مرمى فينورد روتردام الهولندي، جاستن بيغلو، الأضواء بعد لقطته المثيرة التي أفسد فيها هجمة لفريق تفينتي أنشخيدة، ضمن مباريات الدوري الهولندي. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T12:16+0000
2023-02-01T12:16+0000
2023-02-01T12:16+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
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ففي الدقيقة 36 من عمر المباراة، خرج بيغلو لقطع هجمة من أمام لاعب فريق تفينتي، فيرجيل ميسيدغان، ليرسلها لخارج الملعب في لقطة عادة ما تتكرر في الملاعب.لكن ردة فعل الحارس لإيقاف اللقاء والعودة لمرماه كانت مثيرة، حيث أمسك بكرة أخرى كانت على الخط وأعادها إلى الملعب بطريقة متعمدة.واثار غضب مهاجم الفريق الخصم الذي أمسك بالكرة وحاول ضربها في الحارس.وبحسب موقع AD الهولندي، فقد لاقت هذه اللقطة انتشاراً كبيراً في العالم، لدرجة أنها كانت عناوين للأخبار في قارة أمريكا الجنوبية.بدورها، قالت صحيفة "As" الإسبانية: "هذه اللقطة شاهدها 20 مليون متابع على تويتر، حارس المرمى هذا يكسر كل حدود اللعب النظيف".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات
حارس مرمى يفسد هجمة بطريقة غريبة وينال 20 مليون مشاهدة للقطته
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خطف حارس مرمى فينورد روتردام الهولندي، جاستن بيغلو، الأضواء بعد لقطته المثيرة التي أفسد فيها هجمة لفريق تفينتي أنشخيدة، ضمن مباريات الدوري الهولندي.
ففي الدقيقة 36 من عمر المباراة، خرج بيغلو لقطع هجمة من أمام لاعب فريق تفينتي، فيرجيل ميسيدغان، ليرسلها لخارج الملعب في لقطة عادة ما تتكرر في الملاعب.
لكن ردة فعل الحارس لإيقاف اللقاء والعودة لمرماه كانت مثيرة، حيث أمسك بكرة أخرى كانت على الخط وأعادها إلى الملعب بطريقة متعمدة.
واثار غضب مهاجم الفريق الخصم الذي أمسك بالكرة وحاول ضربها في الحارس.
وبحسب موقع AD
الهولندي، فقد لاقت هذه اللقطة انتشاراً كبيراً في العالم، لدرجة أنها كانت عناوين للأخبار في قارة أمريكا الجنوبية.
بدورها، قالت صحيفة "As" الإسبانية: "هذه اللقطة شاهدها 20 مليون متابع على تويتر، حارس المرمى هذا يكسر كل حدود اللعب النظيف".