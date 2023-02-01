https://sputnikarabic.ae/20230201/دراسة-الأطعمة-فائقة-المعالجة-مرتبطة-بوفيات-سرطان-المبيض-1073008671.html
دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة مرتبطة بوفيات سرطان المبيض
دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة مرتبطة بوفيات سرطان المبيض
توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة مرتبطة بوفيات سرطان المبيض لدى النساء وأنواع أخرى من الأورام القاتلة. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T18:21+0000
2023-02-01T18:21+0000
2023-02-01T18:21+0000
مجتمع
الصحة
منوعات
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جاء ذلك وفقا لدراسة جديدة أجريت على أكثر من 197000 شخص في المملكة المتحدة، ما يزيد عن نصفهم من النساء، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".تشمل الأطعمة فائقة المعالجة بشكل مفرط الحساء المعبأ والصلصات والبيتزا المجمدة والوجبات الجاهزة، بالإضافة إلى النقانق والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية والبسكويت الذي يتم شراؤه من المتجر والكعك والحلويات والكعك والآيس كريم وغيرها الكثير.وقال كيارا تشانغ، زميل المعهد الوطني لأبحاث الرعاية الصحية في كلية إمبريال كوليدج لندن للصحة العامة، في بيان: "قد لا تتفاعل أجسامنا بالطريقة نفسها مع هذه المكونات والإضافات فائقة المعالجة مثلما تتفاعل مع الأطعمة الطازجة والمغذية التي يتم معالجتها بشكل ضئيل".نظرت الدراسة، التي نُشرت يوم أمس الثلاثاء في مجلة eClinicalMedicine، في العلاقة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة و34 نوعا مختلفا من السرطان خلال فترة 10 سنوات.فحص الباحثون معلومات عن عادات الأكل لدى 197426 شخصًا كانوا جزءًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات طبية حيوية كبيرة ومورد بحثي يتابع السكان من عام 2006 إلى عام 2010.ووجدت الدراسة أن كمية الأطعمة فائقة المعالجة التي استهلكها الأشخاص في الدراسة تراوحت بين 9.1% إلى 41.4% من نظامهم الغذائي.ثم تمت مقارنة أنماط الأكل مع السجلات الطبية التي تضمنت التشخيصات والوفيات الناجمة عن السرطان.ارتبطت كل زيادة بنسبة 10% في استهلاك الأغذية فائقة المعالجة بزيادة بنسبة 2% في الإصابة بأي سرطان، وزيادة بنسبة 19% في خطر الإصابة بسرطان المبيض، وفقا لبيان صادر عن Imperial College London.ووجدت الدراسة أن الوفيات بسبب السرطان زادت أيضا. مقابل كل زيادة إضافية بنسبة 10% في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، يزداد خطر الوفاة من أي سرطان بنسبة 6%، بينما يرتفع خطر الوفاة بسرطان المبيض بنسبة 30%.كتب المؤلفون: "استمرت هذه الارتباطات بعد تعديل مجموعة من العوامل الاجتماعية والديموغرافية وحالة التدخين والنشاط البدني والعوامل الغذائية الرئيسية".عندما يتعلق الأمر بالوفاة من السرطان بين النساء، فإن سرطان المبيض يحتل المرتبة الخامسة، "وهو ما يمثل وفيات أكثر من أي سرطان آخر في الجهاز التناسلي الأنثوي"، حسبما أشارت جمعية السرطان الأمريكية.قال سيمون ستينسون، عالم التغذية: "النتائج تضيف إلى الدراسات السابقة التي تظهر ارتباطًا بين نسبة أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) في النظام الغذائي وزيادة خطر الإصابة بالسمنة والنوبات القلبية والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني".
https://sputnikarabic.ae/20220802/بينها-البرغر-والآيس-كريم-دراسة-10-أطعمة-شائعة-قد-تؤدي-إلى-ألزهايمر-1065901720.html
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الصحة, منوعات
دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة مرتبطة بوفيات سرطان المبيض
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توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة مرتبطة بوفيات سرطان المبيض لدى النساء وأنواع أخرى من الأورام القاتلة.
جاء ذلك وفقا لدراسة جديدة أجريت على أكثر من 197000 شخص في المملكة المتحدة، ما يزيد عن نصفهم من النساء، بحسب ما نقلته شبكة
"سي إن إن".
تشمل الأطعمة فائقة المعالجة بشكل مفرط الحساء المعبأ والصلصات والبيتزا المجمدة والوجبات الجاهزة، بالإضافة إلى النقانق والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية
والبسكويت الذي يتم شراؤه من المتجر والكعك والحلويات والكعك والآيس كريم وغيرها الكثير.
وقال كيارا تشانغ، زميل المعهد الوطني لأبحاث الرعاية الصحية في كلية إمبريال كوليدج لندن للصحة العامة، في بيان: "قد لا تتفاعل أجسامنا بالطريقة نفسها مع هذه المكونات والإضافات فائقة المعالجة مثلما تتفاعل مع الأطعمة الطازجة والمغذية التي يتم معالجتها بشكل ضئيل".
نظرت الدراسة، التي نُشرت يوم أمس الثلاثاء في مجلة eClinicalMedicine، في العلاقة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة
و34 نوعا مختلفا من السرطان خلال فترة 10 سنوات.
فحص الباحثون معلومات عن عادات الأكل لدى 197426 شخصًا كانوا جزءًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات طبية حيوية كبيرة ومورد بحثي يتابع السكان من عام 2006 إلى عام 2010.
ووجدت الدراسة أن كمية الأطعمة فائقة المعالجة التي استهلكها الأشخاص في الدراسة تراوحت بين 9.1% إلى 41.4% من نظامهم الغذائي.
ثم تمت مقارنة أنماط الأكل مع السجلات الطبية التي تضمنت التشخيصات والوفيات الناجمة عن السرطان.
ارتبطت كل زيادة بنسبة 10% في استهلاك الأغذية فائقة المعالجة بزيادة بنسبة 2% في الإصابة بأي سرطان، وزيادة بنسبة 19% في خطر الإصابة بسرطان المبيض
، وفقا لبيان صادر عن Imperial College London.
ووجدت الدراسة أن الوفيات بسبب السرطان زادت أيضا. مقابل كل زيادة إضافية بنسبة 10% في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، يزداد خطر الوفاة من أي سرطان بنسبة 6%، بينما يرتفع خطر الوفاة بسرطان المبيض بنسبة 30%.
كتب المؤلفون: "استمرت هذه الارتباطات بعد تعديل مجموعة من العوامل الاجتماعية والديموغرافية وحالة التدخين والنشاط البدني والعوامل الغذائية الرئيسية".
عندما يتعلق الأمر بالوفاة من السرطان بين النساء
، فإن سرطان المبيض يحتل المرتبة الخامسة، "وهو ما يمثل وفيات أكثر من أي سرطان آخر في الجهاز التناسلي الأنثوي"، حسبما أشارت جمعية السرطان الأمريكية.
قال سيمون ستينسون، عالم التغذية: "النتائج تضيف إلى الدراسات السابقة التي تظهر ارتباطًا بين نسبة أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) في النظام الغذائي وزيادة خطر الإصابة بالسمنة والنوبات القلبية والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني".