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https://sputnikarabic.ae/20230201/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يؤكد-عدم-مراعاة-رأي-بكين-في-حال-التخطيط-لرحلة-محتملة-إلى-تايوان-1073011995.html
رئيس مجلس النواب الأمريكي يؤكد عدم مراعاة رأي بكين في حال التخطيط لرحلة محتملة إلى تايوان
رئيس مجلس النواب الأمريكي يؤكد عدم مراعاة رأي بكين في حال التخطيط لرحلة محتملة إلى تايوان
أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم الخميس، أنه لن يأخذ بعين الاعتبار رأي بكين في حال التخطيط لرحلة محتملة إلى تايوان. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T23:18+0000
2023-02-01T23:18+0000
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الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو،- سبوتنيك. وقال مكارثي للصحفيين بعد اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "لا أعتقد أن الصين يمكن أن تخبرني إلى أين استطيع لذهاب.... وفي أي وقت وإلى أي مكان".والإثنين الماضي، أعربت الصين عن أملها في أن يلتزم المسؤولون الأمريكيون المعنيون بمبدأ "صين واحدة" الامتناع عن فعل أي شيء من شأنه التأثير على العلاقة بين الصين وأمريكا.يأتي هذا بعد أن ذكرت تقارير إعلامية، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، يخطط لزيارة تايوان خلال فصل الربيع، وأن وزارة الدفاع الأمريكية تجري استعدادات لهذه الزيارة، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وتصاعد التوتر بشأن تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة، نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب، وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية.وأطلقت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة، فيما أرسلت العديد من الدول، من بينها فرنسا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، وفودها إلى الجزيرة مما زاد التوترات في مضيق تايوان.
https://sputnikarabic.ae/20230201/تايوان-ترصد-34-طائرة-وتسع-سفن-تابعة-للجيش-الصيني-بالقرب-من-الجزيرة-1072938022.html
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أخبار تايوان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس مجلس النواب الأمريكي يؤكد عدم مراعاة رأي بكين في حال التخطيط لرحلة محتملة إلى تايوان

23:18 GMT 01.02.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYرئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، 7 يناير/ كانون الثاني 2023
رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، 7 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم الخميس، أنه لن يأخذ بعين الاعتبار رأي بكين في حال التخطيط لرحلة محتملة إلى تايوان.
موسكو،- سبوتنيك. وقال مكارثي للصحفيين بعد اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "لا أعتقد أن الصين يمكن أن تخبرني إلى أين استطيع لذهاب.... وفي أي وقت وإلى أي مكان".
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
تايوان ترصد 34 طائرة و9 سفن تابعة للجيش الصيني بالقرب من الجزيرة
04:43 GMT
والإثنين الماضي، أعربت الصين عن أملها في أن يلتزم المسؤولون الأمريكيون المعنيون بمبدأ "صين واحدة" الامتناع عن فعل أي شيء من شأنه التأثير على العلاقة بين الصين وأمريكا.
يأتي هذا بعد أن ذكرت تقارير إعلامية، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، يخطط لزيارة تايوان خلال فصل الربيع، وأن وزارة الدفاع الأمريكية تجري استعدادات لهذه الزيارة، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.
وتصاعد التوتر بشأن تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة، نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب، وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية.
وأطلقت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة، فيما أرسلت العديد من الدول، من بينها فرنسا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، وفودها إلى الجزيرة مما زاد التوترات في مضيق تايوان.
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