https://sputnikarabic.ae/20230201/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يؤكد-عدم-مراعاة-رأي-بكين-في-حال-التخطيط-لرحلة-محتملة-إلى-تايوان-1073011995.html

رئيس مجلس النواب الأمريكي يؤكد عدم مراعاة رأي بكين في حال التخطيط لرحلة محتملة إلى تايوان

رئيس مجلس النواب الأمريكي يؤكد عدم مراعاة رأي بكين في حال التخطيط لرحلة محتملة إلى تايوان

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم الخميس، أنه لن يأخذ بعين الاعتبار رأي بكين في حال التخطيط لرحلة محتملة إلى تايوان. 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T23:18+0000

2023-02-01T23:18+0000

2023-02-01T23:18+0000

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موسكو،- سبوتنيك. وقال مكارثي للصحفيين بعد اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "لا أعتقد أن الصين يمكن أن تخبرني إلى أين استطيع لذهاب.... وفي أي وقت وإلى أي مكان".والإثنين الماضي، أعربت الصين عن أملها في أن يلتزم المسؤولون الأمريكيون المعنيون بمبدأ "صين واحدة" الامتناع عن فعل أي شيء من شأنه التأثير على العلاقة بين الصين وأمريكا.يأتي هذا بعد أن ذكرت تقارير إعلامية، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، يخطط لزيارة تايوان خلال فصل الربيع، وأن وزارة الدفاع الأمريكية تجري استعدادات لهذه الزيارة، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وتصاعد التوتر بشأن تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة، نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس/ آب، وأدانت بكين رحلة بيلوسي التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية.وأطلقت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة، فيما أرسلت العديد من الدول، من بينها فرنسا والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، وفودها إلى الجزيرة مما زاد التوترات في مضيق تايوان.

https://sputnikarabic.ae/20230201/تايوان-ترصد-34-طائرة-وتسع-سفن-تابعة-للجيش-الصيني-بالقرب-من-الجزيرة-1072938022.html

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أخبار تايوان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية