https://sputnikarabic.ae/20230201/رئيس-هيئة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-تعليقا-على-هجوم-أصفهان-دفاعنا-الجوي-قوي-ومستعد-لإفشال-أي-هجمات-1072995950.html

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعليقا على هجوم أصفهان: دفاعنا الجوي قوي ومستعد لإفشال أي هجمات

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعليقا على هجوم أصفهان: دفاعنا الجوي قوي ومستعد لإفشال أي هجمات

علق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، على "هجوم طائرات مسيرة على ورشة تابعة لوزارة الدفاع الايرانية في أصفهان". 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T13:18+0000

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وقال إسلامي، في تصريح صحفي على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، إن "وزارة الدفاع الإيرانية أعطت خبرا سريعا وفي الوقت المناسب بوقوع هذا الأمر وتم التصدي للهجوم سريعا وكان فاشلا وقد اعترف الأمريكيون بأنفسهم بذلك"، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم "ليسوا الجهة المسؤولة عن التكلم عن ذلك"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف أن "العدو يكن العداء ويجب التصدي له باليقظة ورفع مستوى الجهوزية"، مؤكدا أن إيران لديها منظومة دفاع جوي قوية لحماية منشآتها ومستعدوة لإفشال أي هجمات.ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرًا إلى أن "نوع المسيّرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفةً أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها

https://sputnikarabic.ae/20230201/وكالة-إيرانية-أطراف-في-كردستان-العراق-ضالعة-بهجوم-أصفهان-بالتعاون-مع-جهاز-أمني-أجنبي-1072945544.html

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