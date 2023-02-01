https://sputnikarabic.ae/20230201/رئيس-وزراء-العراق-استرداد-أكثر-من-80-مليون-دولار-من-الأموال-المسروقة-1072994618.html
رئيس وزراء العراق: استرداد أكثر من 80 مليون دولار من الأموال المسروقة
رئيس وزراء العراق: استرداد أكثر من 80 مليون دولار من الأموال المسروقة
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استرداد ما يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المسروقة. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T13:08+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السوداني، قوله بأن الجهات العراقية المختصة استردت مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة".وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن استعادة الأموال المسروقة جاءت وفقا للمنهاج الحكومي وفي إطار مساعي الحكومة العراقية المستمرة لاسترداد أموال العراق المهربة للخارج.وفي وقت سابق، كشفت هيئة النزاهة في العراق عن التحرك لاسترداد أكثر من 3 ملايين دولار كانت مهربة إلى إحدى دول الجوار.وأوضح رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "صندوق استرداد الأموال يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد حنون أنه "تم بالفعل استرداد الأموال في عدد من الدول"، وأن "هناك أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من إحدى دول الجوار".ولفت رئيس هيئة النزاهة إلى أن "مساحة الفساد واسعة ونعمل على الحد منها"، مشددًا على أن "مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري"، كما أكد السعي إلى "محاصرة الفاسدين دوليا من خلال عقد الاتفاقات"، لافتًا إلى أن "القضاء يقدم دعما كبيرا لهيئة النزاهة"، موضحًا أن "مكافحة الفساد مسؤولية جماعية".
https://sputnikarabic.ae/20230201/العراق-يؤكد-تهريب-ملايين-الدولارات-يوميا-بفواتير-مزورة-إلى-دول-مجاورة-1072943875.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
رئيس وزراء العراق: استرداد أكثر من 80 مليون دولار من الأموال المسروقة
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أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استرداد ما يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المسروقة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن السوداني، قوله بأن الجهات العراقية المختصة استردت مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن استعادة الأموال المسروقة جاءت وفقا للمنهاج الحكومي وفي إطار مساعي الحكومة العراقية المستمرة لاسترداد أموال العراق المهربة للخارج.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة النزاهة في العراق عن التحرك لاسترداد أكثر من 3 ملايين دولار كانت مهربة إلى إحدى دول الجوار.
وأوضح رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "صندوق استرداد الأموال يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد حنون أنه "تم بالفعل استرداد الأموال في عدد من الدول"، وأن "هناك أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من إحدى دول الجوار".
ولفت رئيس هيئة النزاهة إلى أن "مساحة الفساد واسعة ونعمل على الحد منها"، مشددًا على أن "مكافحة الفساد
من أولويات المنهاج الوزاري"، كما أكد السعي إلى "محاصرة الفاسدين دوليا من خلال عقد الاتفاقات"، لافتًا إلى أن "القضاء يقدم دعما كبيرا لهيئة النزاهة"، موضحًا أن "مكافحة الفساد مسؤولية جماعية".