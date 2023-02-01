عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230201/رسميا-الحكومة-المصرية-توافق-على-تغيير-نشاط-مبنى-مجمع-التحرير-الشهير-في-القاهرة-1072970498.html
رسميا... الحكومة المصرية توافق على تغيير نشاط مبنى مجمع التحرير الشهير في القاهرة
رسميا... الحكومة المصرية توافق على تغيير نشاط مبنى مجمع التحرير الشهير في القاهرة
أعلنت الحكومة المصرية الموافقة على تغيير الاستخدام لعدد من المنشآت الشهيرة في وسط القاهرة، من بينها مبنيي مجمّع التحرير، ووزارة الداخلية. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T10:56+0000
2023-02-01T10:56+0000
مجتمع
القاهرة
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/17/1049044420_0:266:3169:2048_1920x0_80_0_0_f83b09a5e7afd58c8dd923d1c1f5e2f1.jpg
وترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، بحسب بيان لمجلس الوزراء، مساء أمس.ولفت البيان إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وافق على الطلب المقدم من قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى مجمّع التحرير، ليصبح مبنى فندقيا، وكذلك مبنى وزارة الداخلية السابق في ميدان لاظوغلى، ليصبح مجمعا خدميا متكاملا.وقال المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، إن "الاجتماع تناول عديدا من الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية، وما يتعلق بتغيير استخدامات الأراضي".وأضاف بأن الاجتماع ناقش ما يخص إعادة تخطيط بعض المناطق، حيث تمت الموافقة على إعادة تخطيط مناطق منطقة ميدان رمسيس والسبتية ومنطقة كورنيش النيل في حي الساحل، وكورنيش النيل في المعادي ودار السلام وأثر النبي، ومناطق أخرى غربي القاهرة.وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك مناطق تمت الموافقة عليها لإعادة تخطيطها في محافظة جنوب سيناء.
https://sputnikarabic.ae/20221013/عارضون-عرب-يشاركون-بأفكارهم-وعاداتهم-في-معرض-تراثنا-2022-بالقاهرة-1069004696.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/17/1049044420_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_65e342837f406f41ad150f2bfa5392d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القاهرة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم العربي
القاهرة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم العربي

رسميا... الحكومة المصرية توافق على تغيير نشاط مبنى مجمع التحرير الشهير في القاهرة

10:56 GMT 01.02.2023
© AP Photo / Amr Nabilموظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة
موظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الحكومة المصرية الموافقة على تغيير الاستخدام لعدد من المنشآت الشهيرة في وسط القاهرة، من بينها مبنيي مجمّع التحرير، ووزارة الداخلية.
وترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، بحسب بيان لمجلس الوزراء، مساء أمس.
ولفت البيان إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وافق على الطلب المقدم من قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى مجمّع التحرير، ليصبح مبنى فندقيا، وكذلك مبنى وزارة الداخلية السابق في ميدان لاظوغلى، ليصبح مجمعا خدميا متكاملا.
جانب معرض ديارنا للحرف اليدوية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
عارضون عرب يشاركون بأفكارهم وعاداتهم في معرض "تراثنا 2022" بالقاهرة
13 أكتوبر 2022, 19:33 GMT
وقال المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، إن "الاجتماع تناول عديدا من الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية، وما يتعلق بتغيير استخدامات الأراضي".
وأضاف بأن الاجتماع ناقش ما يخص إعادة تخطيط بعض المناطق، حيث تمت الموافقة على إعادة تخطيط مناطق منطقة ميدان رمسيس والسبتية ومنطقة كورنيش النيل في حي الساحل، وكورنيش النيل في المعادي ودار السلام وأثر النبي، ومناطق أخرى غربي القاهرة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك مناطق تمت الموافقة عليها لإعادة تخطيطها في محافظة جنوب سيناء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала