https://sputnikarabic.ae/20230201/رسميا-الحكومة-المصرية-توافق-على-تغيير-نشاط-مبنى-مجمع-التحرير-الشهير-في-القاهرة-1072970498.html
رسميا... الحكومة المصرية توافق على تغيير نشاط مبنى مجمع التحرير الشهير في القاهرة
رسميا... الحكومة المصرية توافق على تغيير نشاط مبنى مجمع التحرير الشهير في القاهرة
أعلنت الحكومة المصرية الموافقة على تغيير الاستخدام لعدد من المنشآت الشهيرة في وسط القاهرة، من بينها مبنيي مجمّع التحرير، ووزارة الداخلية. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T10:56+0000
2023-02-01T10:56+0000
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وترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، بحسب بيان لمجلس الوزراء، مساء أمس.ولفت البيان إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وافق على الطلب المقدم من قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى مجمّع التحرير، ليصبح مبنى فندقيا، وكذلك مبنى وزارة الداخلية السابق في ميدان لاظوغلى، ليصبح مجمعا خدميا متكاملا.وقال المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، إن "الاجتماع تناول عديدا من الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية، وما يتعلق بتغيير استخدامات الأراضي".وأضاف بأن الاجتماع ناقش ما يخص إعادة تخطيط بعض المناطق، حيث تمت الموافقة على إعادة تخطيط مناطق منطقة ميدان رمسيس والسبتية ومنطقة كورنيش النيل في حي الساحل، وكورنيش النيل في المعادي ودار السلام وأثر النبي، ومناطق أخرى غربي القاهرة.وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك مناطق تمت الموافقة عليها لإعادة تخطيطها في محافظة جنوب سيناء.
https://sputnikarabic.ae/20221013/عارضون-عرب-يشاركون-بأفكارهم-وعاداتهم-في-معرض-تراثنا-2022-بالقاهرة-1069004696.html
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القاهرة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم العربي
القاهرة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم العربي
رسميا... الحكومة المصرية توافق على تغيير نشاط مبنى مجمع التحرير الشهير في القاهرة
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أعلنت الحكومة المصرية الموافقة على تغيير الاستخدام لعدد من المنشآت الشهيرة في وسط القاهرة، من بينها مبنيي مجمّع التحرير، ووزارة الداخلية.
وترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، بحسب بيان لمجلس الوزراء، مساء أمس.
ولفت البيان إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وافق على الطلب المقدم من قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى مجمّع التحرير
، ليصبح مبنى فندقيا، وكذلك مبنى وزارة الداخلية السابق في ميدان لاظوغلى، ليصبح مجمعا خدميا متكاملا.
13 أكتوبر 2022, 19:33 GMT
وقال المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، إن "الاجتماع تناول عديدا من الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية، وما يتعلق بتغيير استخدامات الأراضي".
وأضاف بأن الاجتماع ناقش ما يخص إعادة تخطيط بعض المناطق، حيث تمت الموافقة على إعادة تخطيط
مناطق منطقة ميدان رمسيس والسبتية ومنطقة كورنيش النيل في حي الساحل، وكورنيش النيل في المعادي ودار السلام وأثر النبي، ومناطق أخرى غربي القاهرة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك مناطق تمت الموافقة عليها لإعادة تخطيطها في محافظة جنوب سيناء.