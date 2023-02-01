https://sputnikarabic.ae/20230201/رسميا-السعودية-تفوز-بتنظيم-كأس-أمم-آسيا-2027-للمرة-الأولى-في-تاريخها-1072993294.html
رسميا... السعودية تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها
رسميا... السعودية تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا، اليوم الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم النسخة الـ19 من كأس أمم آسيا 2027 وذلك للمرة الأولى في تاريخها. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T12:56+0000
2023-02-01T12:56+0000
2023-02-01T12:56+0000
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واجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي اليوم في المنامة عاصمة البحرين، قبل الإعلان بشكل رسمي عن فوز السعودية بالتنظيم.وكان الملف السعودي هو الوحيد بعد انسحاب الملف الهندي من سباق استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027.وبذلك ستتناوب الدول الخليجية على استضافة 3 نسخ متتالية من كأس آسيا، إذ أقيمت نسخة 2019 في الإمارات، وتُنظم نسخة 2023 في قطر، ومن خلفهما تأتي السعودية بتنظيم أول سيكون تاريخيا.وتمتلك السعودية 3 ألقاب آسيوية أعوام 1984 و1988 و1996.وتحمل قطر لقب كأس آسيا بتتويجها بنسخة 2019، وتعود لاستضافة نسخة 2023 بعد اعتذار الصين المتأثرة بوباء كورونا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتخب السعودية لكرة القدم
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منتخب السعودية لكرة القدم
رسميا... السعودية تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا، اليوم الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم النسخة الـ19 من كأس أمم آسيا 2027 وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
واجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي اليوم في المنامة عاصمة البحرين، قبل الإعلان بشكل رسمي عن فوز السعودية بالتنظيم.
وكان الملف السعودي هو الوحيد بعد انسحاب الملف الهندي من سباق استضافة بطولة كأس أمم آسيا
2027.
وبذلك ستتناوب الدول الخليجية على استضافة 3 نسخ متتالية من كأس آسيا، إذ أقيمت نسخة 2019 في الإمارات، وتُنظم نسخة 2023 في قطر، ومن خلفهما تأتي السعودية بتنظيم أول سيكون تاريخيا.
وتمتلك السعودية 3 ألقاب آسيوية أعوام 1984 و1988 و1996.
وتحمل قطر لقب كأس آسيا بتتويجها بنسخة 2019، وتعود لاستضافة نسخة 2023 بعد اعتذار الصين
المتأثرة بوباء كورونا.