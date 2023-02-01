https://sputnikarabic.ae/20230201/زاخاروفا-تحذر-فرنسا-من-زيادة-جشع-زيلينسكي-1073003570.html

زاخاروفا تحذر فرنسا من زيادة "جشع زيلينسكي"

زاخاروفا تحذر فرنسا من زيادة "جشع زيلينسكي"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن تصريحات باريس، حول احتمال تسليم طائرات إلى أوكرانيا "تزيد فقط من جشع"... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T15:12+0000

2023-02-01T15:12+0000

2023-02-01T15:13+0000

روسيا

أخبار فرنسا

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موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة: "هذا نوع من السخافة، أحقا الرئيس الفرنسي واثق من أنه إذا تم توفير الأسلحة الخفيفة والثقيلة، فلن يؤدي ذلك إلى تصعيد الموقف؟ مثل هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى الجشع غير المحدود لدى نظام فلاديمير زيلينسكي".وذكّرت زاخاروفا بأن الأسلحة الغربية تستخدم في قصف المستشفيات وقتل المدنيين.هذا وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوم أمس الثلاثاء، أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة "ليس أمراً مستبعدا"، لافتا إلى أنّ بلاده ستدرس الطلبات الرسمية التي تتلقّاها من أوكرانيا لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.ووفقا له، تقوم فرنسا بتوريد الأسلحة وفق ثلاثة معايير: المعيار الأول هو فائدة وفاعلية الأسلحة للجيش الأوكراني؛ المعيار الثاني هل ستؤدي عمليات التسليم إلى تصعيد الصراع؛ ثالثًا، توريد الأسلحة يجب ألا يضعف الجيش الفرنسي.

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