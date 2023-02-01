https://sputnikarabic.ae/20230201/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تحكم-الطوق-حول-مدينة-أرتيوموفسك-1072943635.html
القوات الروسية تحكم الطوق حول مدينة أرتيوموفسك
القوات الروسية تحكم الطوق حول مدينة أرتيوموفسك
أعلن يان غاغين، مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك محكمة التطويق. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T08:24+0000
2023-02-01T08:24+0000
2023-02-01T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غاغين على الهواء عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "أرتيوموفسك الآن في حصار مشدد وقواتنا تحكم الطوق على المدينة. الآن هناك معارك للسيطرة على طريق تشاسوف يار - أرتيوموفسك السريع".وكان قد وصف فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، وضع القوات الأوكرانية في مدينتي أرتيوموفسك، وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه "صعب للغاية".تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك، شمال مدينة غورلوفكا. وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230201/صحيفة-روسيا-تستخدم-أسلوب-الضفدع-المغلي-لنزع-سلاح-الناتو-1072940924.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحكم الطوق حول مدينة أرتيوموفسك
08:24 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 08:40 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
أعلن يان غاغين، مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك محكمة التطويق.
وقال غاغين على الهواء عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "أرتيوموفسك الآن في حصار مشدد وقواتنا تحكم الطوق على المدينة. الآن هناك معارك للسيطرة على طريق تشاسوف يار - أرتيوموفسك السريع".
وكان قد وصف فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، وضع القوات الأوكرانية في مدينتي أرتيوموفسك، وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه "صعب للغاية".
وأضاف: "علينا تسريع الأحداث، والإسراع بالإمدادات وإتاحة خيارات أسلحة جديدة لأوكرانيا".
تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك، شمال مدينة غورلوفكا. وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.