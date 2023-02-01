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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230201/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تحكم-الطوق-حول-مدينة-أرتيوموفسك-1072943635.html
القوات الروسية تحكم الطوق حول مدينة أرتيوموفسك
القوات الروسية تحكم الطوق حول مدينة أرتيوموفسك
أعلن يان غاغين، مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك محكمة التطويق. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T08:24+0000
2023-02-01T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غاغين على الهواء عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "أرتيوموفسك الآن في حصار مشدد وقواتنا تحكم الطوق على المدينة. الآن هناك معارك للسيطرة على طريق تشاسوف يار - أرتيوموفسك السريع".وكان قد وصف فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، وضع القوات الأوكرانية في مدينتي أرتيوموفسك، وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه "صعب للغاية".تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك، شمال مدينة غورلوفكا. وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230201/صحيفة-روسيا-تستخدم-أسلوب-الضفدع-المغلي-لنزع-سلاح-الناتو-1072940924.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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الأخبار
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"سنتعامل معها بنجاح" - سائق دبابة روسية عن لقاء محتمل مع دبابات "ليوبارد" و"تشالنجر"
الميكانيكي غريغوري، سائق الدبابة "فيتير" التابعة للقوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، قيّمَ اللقاء المحتمل في ساحة المعركة مع الدبابات التي قدمها الغرب لأوكرانيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحكم الطوق حول مدينة أرتيوموفسك

08:24 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 08:40 GMT 01.02.2023)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلن يان غاغين، مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك محكمة التطويق.
وقال غاغين على الهواء عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "أرتيوموفسك الآن في حصار مشدد وقواتنا تحكم الطوق على المدينة. الآن هناك معارك للسيطرة على طريق تشاسوف يار - أرتيوموفسك السريع".
وكان قد وصف فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، وضع القوات الأوكرانية في مدينتي أرتيوموفسك، وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه "صعب للغاية".
دبابة أوكرانية مدمرة في منطقة دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
صحيفة: روسيا تستخدم أسلوب "الضفدع المغلي" لنزع سلاح الناتو
07:41 GMT

وأضاف: "علينا تسريع الأحداث، والإسراع بالإمدادات وإتاحة خيارات أسلحة جديدة لأوكرانيا".

© Sputnik
تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك، شمال مدينة غورلوفكا. وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
30 يناير, 14:09 GMT
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:53 GMT
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