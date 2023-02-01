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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230201/شركة-أمريكية-تعرض-بيع-طائرتين-دون-طيار-لأوكرانيا-مقابل-دولار-واحد-فقط-1072945080.html
شركة أمريكية تعرض بيع طائرتين دون طيار لأوكرانيا مقابل دولار واحد فقط
شركة أمريكية تعرض بيع طائرتين دون طيار لأوكرانيا مقابل دولار واحد فقط
عرضت شركة أمريكية لصناعة الأسلحة، بيع طائرتين من دون طيار من طراز "ريبر إم كيو-9" لأوكرانيا مقابل دولار واحد لمساعدة كييف للتصدي للجيش الروسي. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T09:20+0000
2023-02-01T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قدم الاقتراح ليندن بلو، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتوميكس"، التي تصنع الطائرة، إلى ملحق الدفاع الأوكراني في واشنطن الأسبوع الماضي.ووفقا لرسالة قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها، تتطلب الصفقة من كييف إنفاق نحو 10 ملايين دولار لإعداد وشحن الطائرة إلى أوكرانيا.وسيكون على كييف أيضا دفع نحو 8 ملايين دولار كل عام لصيانة هذه الطائرات.كما يتضمن عرض الشركة محطة تحكم أرضية لتشغيل الطائرات المسيرة في أي مكان تقريبا.ووفقا للصحيفة، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 700 طائرة مسيرة من طراز "سويتش بليد" إلى أوكرانيا خلال العام الماضي، وهي ليست مسلحة، ولكن يمكن حملها في حقائب الظهر وتستخدم لتصطدم بالأهداف.ولكن طائرات "Reaper" أكثر تطورا مع نطاقات وسرعات وقدرات أطول بكثير.وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن الطائرة "ريبر" ستسمح للقوات الأوكرانية بشن ضربات والقيام بعمليات استطلاع ومراقبة من مسافة أكثر أمانا.يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230201/إسرائيل-تدرس-تزويد-أوكرانيا-بمنظومة-القبة-الحديدية-1072941145.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, العالم, أخبار العالم الآن

شركة أمريكية تعرض بيع طائرتين دون طيار لأوكرانيا مقابل دولار واحد فقط

09:20 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 09:27 GMT 01.02.2023)
© AP Photo / Eric Gayطائرة مسيرة "إم كيو-9 ريبر"
طائرة مسيرة إم كيو-9 ريبر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Eric Gay
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عرضت شركة أمريكية لصناعة الأسلحة، بيع طائرتين من دون طيار من طراز "ريبر إم كيو-9" لأوكرانيا مقابل دولار واحد لمساعدة كييف للتصدي للجيش الروسي.
وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قدم الاقتراح ليندن بلو، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتوميكس"، التي تصنع الطائرة، إلى ملحق الدفاع الأوكراني في واشنطن الأسبوع الماضي.
ووفقا لرسالة قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها، تتطلب الصفقة من كييف إنفاق نحو 10 ملايين دولار لإعداد وشحن الطائرة إلى أوكرانيا.
وسيكون على كييف أيضا دفع نحو 8 ملايين دولار كل عام لصيانة هذه الطائرات.
كما يتضمن عرض الشركة محطة تحكم أرضية لتشغيل الطائرات المسيرة في أي مكان تقريبا.
الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسرائيل تدرس تزويد أوكرانيا بمنظومة "القبة الحديدية"
07:46 GMT
ووفقا للصحيفة، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 700 طائرة مسيرة من طراز "سويتش بليد" إلى أوكرانيا خلال العام الماضي، وهي ليست مسلحة، ولكن يمكن حملها في حقائب الظهر وتستخدم لتصطدم بالأهداف.
ولكن طائرات "Reaper" أكثر تطورا مع نطاقات وسرعات وقدرات أطول بكثير.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن الطائرة "ريبر" ستسمح للقوات الأوكرانية بشن ضربات والقيام بعمليات استطلاع ومراقبة من مسافة أكثر أمانا.
يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
30 يناير, 14:09 GMT
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:16 GMT
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