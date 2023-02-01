https://sputnikarabic.ae/20230201/شركة-أمريكية-تعرض-بيع-طائرتين-دون-طيار-لأوكرانيا-مقابل-دولار-واحد-فقط-1072945080.html
شركة أمريكية تعرض بيع طائرتين دون طيار لأوكرانيا مقابل دولار واحد فقط
شركة أمريكية تعرض بيع طائرتين دون طيار لأوكرانيا مقابل دولار واحد فقط
عرضت شركة أمريكية لصناعة الأسلحة، بيع طائرتين من دون طيار من طراز "ريبر إم كيو-9" لأوكرانيا مقابل دولار واحد لمساعدة كييف للتصدي للجيش الروسي. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T09:20+0000
2023-02-01T09:20+0000
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وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قدم الاقتراح ليندن بلو، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتوميكس"، التي تصنع الطائرة، إلى ملحق الدفاع الأوكراني في واشنطن الأسبوع الماضي.ووفقا لرسالة قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها، تتطلب الصفقة من كييف إنفاق نحو 10 ملايين دولار لإعداد وشحن الطائرة إلى أوكرانيا.وسيكون على كييف أيضا دفع نحو 8 ملايين دولار كل عام لصيانة هذه الطائرات.كما يتضمن عرض الشركة محطة تحكم أرضية لتشغيل الطائرات المسيرة في أي مكان تقريبا.ووفقا للصحيفة، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 700 طائرة مسيرة من طراز "سويتش بليد" إلى أوكرانيا خلال العام الماضي، وهي ليست مسلحة، ولكن يمكن حملها في حقائب الظهر وتستخدم لتصطدم بالأهداف.ولكن طائرات "Reaper" أكثر تطورا مع نطاقات وسرعات وقدرات أطول بكثير.وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن الطائرة "ريبر" ستسمح للقوات الأوكرانية بشن ضربات والقيام بعمليات استطلاع ومراقبة من مسافة أكثر أمانا.يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, العالم, أخبار العالم الآن
شركة أمريكية تعرض بيع طائرتين دون طيار لأوكرانيا مقابل دولار واحد فقط
09:20 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 09:27 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
عرضت شركة أمريكية لصناعة الأسلحة، بيع طائرتين من دون طيار من طراز "ريبر إم كيو-9" لأوكرانيا مقابل دولار واحد لمساعدة كييف للتصدي للجيش الروسي.
وحسب صحيفة
"وول ستريت جورنال"، قدم الاقتراح ليندن بلو، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتوميكس"، التي تصنع الطائرة، إلى ملحق الدفاع الأوكراني في واشنطن الأسبوع الماضي.
ووفقا لرسالة قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها، تتطلب الصفقة من كييف إنفاق نحو 10 ملايين دولار لإعداد وشحن الطائرة إلى أوكرانيا.
وسيكون على كييف أيضا دفع نحو 8 ملايين دولار كل عام لصيانة هذه الطائرات.
كما يتضمن عرض الشركة محطة تحكم أرضية لتشغيل الطائرات المسيرة في أي مكان تقريبا.
ووفقا للصحيفة، قدمت الولايات المتحدة
أكثر من 700 طائرة مسيرة من طراز "سويتش بليد" إلى أوكرانيا خلال العام الماضي، وهي ليست مسلحة، ولكن يمكن حملها في حقائب الظهر وتستخدم لتصطدم بالأهداف.
ولكن طائرات "Reaper" أكثر تطورا مع نطاقات وسرعات وقدرات أطول بكثير.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن الطائرة "ريبر" ستسمح للقوات الأوكرانية بشن ضربات والقيام بعمليات استطلاع ومراقبة من مسافة أكثر أمانا.
يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا
ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.