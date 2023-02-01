https://sputnikarabic.ae/20230201/شولتس-يتحدث-عن-ضرورة-هزيمة-روسيا-1073006021.html
شولتس يتحدث عن "ضرورة هزيمة روسيا"
شولتس يتحدث عن "ضرورة هزيمة روسيا"
تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عما أسماه "ضرورة هزيمة روسيا" لإنهاء الأزمة في أوكرانيا. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T16:27+0000
2023-02-01T16:27+0000
2023-02-01T16:27+0000
أخبار ألمانيا
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وقال شولتس خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، نقلتها قناة "إن تي في": "حتى تنتهي الحرب، يجب أن تفشل العملية العسكرية الروسية".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 16 يناير/ كانون الثاني، أن دبابات "تشالنجر 2" البريطانية التي تعتزم لندن إرسالها لكييف ستحترق مثل العربات والدبابات المرسلة سابقا إلى أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين إن "دبابات تشالنجر 2 المخطط تسليمها من قبل بريطانيا ستحترق مثل العربات العسكرية الأخرى".وأضاف بيسكوف بالقول: "العملية العسكرية الخاصة ستستمر وستحقق أهدافها التي وضعت".وقال بيسكوف، للصحفيين: "إنه (المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لروسيا) سيتم استكماله، وسيتم الانتهاء من العمل عليه. وستكون هناك إضافة محددة"؛ مشيراً إلى أنه لا توجد مواعيد مبدئية حتى الآن.وبالإضافة إلى ذلك، بحسب بيسكوف، "يمكن الموافقة عليه بمرسوم رئاسي"، دون عقد جلسة موسعة لمجلس الأمن الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220316/الخارجية-الروسية-العملية-العسكرية-ستحقق-أهدافها-في-أوكرانيا-وسيتعين-على-أوروبا-دفع-الثمن-1059954868.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
شولتس يتحدث عن "ضرورة هزيمة روسيا"
تابعنا عبر
تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عما أسماه "ضرورة هزيمة روسيا" لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وقال شولتس خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، نقلتها قناة "إن تي في": "حتى تنتهي الحرب، يجب أن تفشل العملية العسكرية الروسية".
سنستمر في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 16 يناير/ كانون الثاني، أن دبابات "تشالنجر 2" البريطانية التي تعتزم لندن إرسالها لكييف ستحترق مثل العربات والدبابات المرسلة سابقا إلى أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين إن "دبابات تشالنجر 2 المخطط تسليمها من قبل بريطانيا ستحترق مثل العربات العسكرية الأخرى".
وأضاف بيسكوف بالقول: "العملية العسكرية الخاصة ستستمر وستحقق أهدافها التي وضعت".
وقال بيسكوف، للصحفيين: "إنه (المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لروسيا) سيتم استكماله، وسيتم الانتهاء من العمل عليه. وستكون هناك إضافة محددة"؛ مشيراً إلى أنه لا توجد مواعيد مبدئية حتى الآن.
وبالإضافة
إلى ذلك، بحسب بيسكوف، "يمكن الموافقة عليه بمرسوم رئاسي"، دون عقد جلسة موسعة لمجلس الأمن الروسي.