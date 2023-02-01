https://sputnikarabic.ae/20230201/صحيفة-أمريكية-روسيا-صمدت-أمام-العقوبات-الغربية-1072943289.html
صحيفة أمريكية: روسيا صمدت أمام العقوبات الغربية
صحيفة أمريكية: روسيا صمدت أمام العقوبات الغربية
أشار تقرير أمريكي إلى صمود روسيا أمام العقوبات الغربية، وعودة تجارتها الخارجية إلى مستوى فبراير/شباط الماضي. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T08:16+0000
2023-02-01T08:16+0000
2023-02-01T08:16+0000
روسيا
اقتصاد
الروبل الروسي
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بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، لآنا سوانسون، فإن التجارة الخارجية الروسية عادت بشكل كبير لمستوياتها السابقة.ويتوقع المحللون أن تتعافى واردات الاقتصاد الروسي لتعود لمستويات قبل فبراير من العام الماضي.وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلاؤسوف، قد صرح نهاية العام الماضي، أن العام الجديد سيكون أسهل بكثير للاقتصاد الروسي من عام 2022.وقال بيلاؤسوف في مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نعتقد أن عام 2023، إذا لم يحدث شيء، سيكون بطبيعة الحال أسهل بكثير من عام 2022: لا نرى أي مشاكل مستفحلة هناك".في الوقت نفسه، أكد سيلاؤانوف أنه "لن تكون هناك إصلاحات وتغييرات ضريبية جديدة حتى لو انخفضت إيرادات الميزانية في عام 2023".
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد, الروبل الروسي
روسيا, اقتصاد, الروبل الروسي
صحيفة أمريكية: روسيا صمدت أمام العقوبات الغربية
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أشار تقرير أمريكي إلى صمود روسيا أمام العقوبات الغربية، وعودة تجارتها الخارجية إلى مستوى فبراير/شباط الماضي.
بحسب تقرير نشرته صحيفة
"نيويورك تايمز"، لآنا سوانسون، فإن التجارة الخارجية الروسية عادت بشكل كبير لمستوياتها السابقة.
ويتوقع المحللون أن تتعافى واردات الاقتصاد الروسي لتعود لمستويات قبل فبراير من العام الماضي.
وأشار المقال إلى أن الاقتصاد الروسي أثبت مرونة ملحوظة، مما أثار تساؤلات حول فعالية العقوبات الغربية، حيث وجدت الدول صعوبة في تقليل اعتمادها على روسيا في الطاقة والسلع الأساسية الأخرى، وتمكن البنك المركزي الروسي من دعم قيمة الروبل والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلاؤسوف، قد صرح نهاية العام الماضي
، أن العام الجديد سيكون أسهل بكثير للاقتصاد الروسي من عام 2022.
وقال بيلاؤسوف في مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نعتقد أن عام 2023، إذا لم يحدث شيء، سيكون بطبيعة الحال أسهل بكثير من عام 2022: لا نرى أي مشاكل مستفحلة هناك".
في الوقت نفسه، أكد سيلاؤانوف أنه "لن تكون هناك إصلاحات وتغييرات ضريبية جديدة حتى لو انخفضت إيرادات الميزانية في عام 2023".