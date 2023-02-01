https://sputnikarabic.ae/20230201/صحيفة-روسيا-تستخدم-أسلوب-الضفدع-المغلي-لنزع-سلاح-الناتو-1072940924.html
صحيفة: روسيا تستخدم أسلوب "الضفدع المغلي" لنزع سلاح الناتو
صحيفة: روسيا تستخدم أسلوب "الضفدع المغلي" لنزع سلاح الناتو
كتب المحلل السياسي البرازيلي، بيبي إسكوبار، أن هيئة الأركان العامة الروسية تستخدم أسلوب "الضفدع المغلي" الماكر لنزع سلاح الناتو. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T07:41+0000
2023-02-01T07:41+0000
2023-02-01T08:04+0000
روسيا
العالم
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منذ بداية الصراع الأوكراني، انخرطت الدول الغربية بجدية في إضعاف روسيا. وحول هذا الموضوع، كتب المؤلف في مقالة لصحيفة "ستراتيجيك كالتشور" أن القيود الاقتصادية وإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة متطورة كان من المفترض أن يكسر إرادة موسكو، لكن لم ينجح أي من هذا، وعند رؤية ذلك، بدأت الولايات المتحدة في الضغط على ألمانيا لحصول أوكرانيا أخيرًا على الدبابات الثقيلة.وأضاف الكاتب: "كانت استراتيجية الولايات المتحدة بسيطة إلى حد ما: فقد أعلنت أنها سترسل إلى أوكرانيا دبابات "أبرامز إم1" في المستقبل الغامض، مما يوفر لألمانيا غطاءً سياسيًا لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد2". ومع ذلك، فإن الدبابات لن تغير الوضع في الجبهة".يجادل إسكوبار بأن سلسلة من النكسات قد أجبرت واشنطن على تكييف استراتيجيتها، وهي تسعى الآن ليس إلى "هزيمة روسيا" ولكن لتخويفها بشحنات جديدة من المركبات المدرعة.استراتيجية "الضفدع المغلي" وفي الوقت نفسه، يلفت الانتباه إلى حقيقة أنه حتى قبل الإعلان عن توريد الدبابات، كانت الدول الأعضاء في الناتو تدق ناقوس الخطر، فقد تم استنفاد المستودعات العسكرية بسبب احتياجات الجيش الأوكراني. على ما يبدو، حان الوقت الآن لتفريغ ترسانة دبابات التحالف. ووفقًا للمؤلف، فإن سيناريو نزع السلاح هذا كان يمكن أن يكون مخططًا من القيادة العسكرية الروسية العليا.وأوضح إسكوبار: "الحيلة هي أن هيئة الأركان العامة الروسية، التي تحسب دائمًا الإجراءات المثلى التي ستنفد معدات الناتو العسكرية بشكل أسرع باتخاذها، تتحكم في التصعيد المفرط من الناتو إلى حد ما، وتطبق البديهية الشعبية: لا يفهم الضفدع الموجود في مرجل يغلي أنه يتم غليه حتى ينق".
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مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
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صحيفة: روسيا تستخدم أسلوب "الضفدع المغلي" لنزع سلاح الناتو
07:41 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 08:04 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
كتب المحلل السياسي البرازيلي، بيبي إسكوبار، أن هيئة الأركان العامة الروسية تستخدم أسلوب "الضفدع المغلي" الماكر لنزع سلاح الناتو.
منذ بداية الصراع الأوكراني، انخرطت الدول الغربية بجدية في إضعاف روسيا. وحول هذا الموضوع، كتب المؤلف في مقالة لصحيفة "ستراتيجيك كالتشور" أن القيود الاقتصادية وإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة متطورة كان من المفترض أن يكسر إرادة موسكو، لكن لم ينجح أي من هذا، وعند رؤية ذلك، بدأت الولايات المتحدة في الضغط على ألمانيا لحصول أوكرانيا أخيرًا على الدبابات الثقيلة.
وقال المؤلف البرازيلي، بيبي إسكوبار: "هذا وصف مبهج لخرف الناتو. حتى الآن، فشل كل شيء، من "العقوبات الساحقة" إلى جميع أنواع الأسلحة الخارقة (في أوكرانيا). الآن، تأكل واشنطن السجق المسماة "المستشار شولتس" على الإفطار والغداء والعشاء".
وأضاف الكاتب: "كانت استراتيجية الولايات المتحدة بسيطة إلى حد ما: فقد أعلنت أنها سترسل إلى أوكرانيا دبابات "أبرامز إم1" في المستقبل الغامض، مما يوفر لألمانيا غطاءً سياسيًا لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد2". ومع ذلك، فإن الدبابات لن تغير الوضع في الجبهة".
وأشار إسكوبار: "يعرف كل محلل عسكري بدرجة ذكاء أعلى من درجة حرارة الغرفة أن كل هذه "النمور" سيتم حرقها بشكل صحيح، أو الأفضل من ذلك، سيتم الاستيلاء عليها و"تشريحها" من المتخصصين العسكريين الروس"، وفقا لموقع "بوليت روس".
يجادل إسكوبار بأن سلسلة من النكسات قد أجبرت واشنطن على تكييف استراتيجيتها، وهي تسعى الآن ليس إلى "هزيمة روسيا" ولكن لتخويفها بشحنات جديدة من المركبات المدرعة.
وقال الكاتب مازحًا: "هيئة الأركان العامة الروسية يجب أن ترتجف من الخوف".
استراتيجية "الضفدع المغلي"
وفي الوقت نفسه، يلفت الانتباه إلى حقيقة أنه حتى قبل الإعلان عن توريد الدبابات، كانت الدول الأعضاء في الناتو تدق ناقوس الخطر، فقد تم استنفاد المستودعات العسكرية بسبب احتياجات الجيش الأوكراني. على ما يبدو، حان الوقت الآن لتفريغ ترسانة دبابات التحالف. ووفقًا للمؤلف، فإن سيناريو نزع السلاح هذا كان يمكن أن يكون مخططًا من القيادة العسكرية الروسية العليا.
وأوضح إسكوبار: "الحيلة هي أن هيئة الأركان العامة الروسية، التي تحسب دائمًا الإجراءات المثلى التي ستنفد معدات الناتو العسكرية بشكل أسرع باتخاذها، تتحكم في التصعيد المفرط من الناتو إلى حد ما، وتطبق البديهية الشعبية: لا يفهم الضفدع الموجود في مرجل يغلي
أنه يتم غليه حتى ينق".