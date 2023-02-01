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https://sputnikarabic.ae/20230201/طالبان-للحكومة-الباكستانية-ابحثوا-عن-أسباب-العنف-بدلا-من-إلقاء-اللوم-على-أفغانستان-1073010353.html
طالبان للحكومة الباكستانية: ابحثوا عن أسباب العنف بدلا من إلقاء اللوم على أفغانستان
طالبان للحكومة الباكستانية: ابحثوا عن أسباب العنف بدلا من إلقاء اللوم على أفغانستان
طالب وزير الخارجية في حكومة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأربعاء، السلطات الباكستانية بالبحث عن أسباب العنف المسلح في بلدهم بدلا من إلقاء اللوم على أفغانستان. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T20:20+0000
2023-02-01T20:20+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حكومة باكستان
تفجير انتحاري
بيشاور
حركة طالبان
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تأتي تصريحات أمير خان متقي، بعد يومين من تصريحات لمسؤولين باكستانيين تقول إن المهاجمين الذين دبروا التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 101 شخص في شمال غربي باكستان يوم الاثنين شنوا هجومهم من الأراضي الأفغانية.خلال حفل افتتاح أحد مركز علاج الإدمان في كابول اليوم الأربعاء، طلب متقي من حكومة باكستان إطلاق تحقيق جاد في التفجير الذي وقع يوم الاثنين في مسجد ببيشاور، بحسب "الأسوشيتدبرس".وأكد أن أفغانستان ليست مركزا للإرهاب، قائلا : "إذا كان الإرهاب نابع من أفغانستان لكان أثر أيضا على الصين، الصين أو طاجيكستان أو أوزبكستان أو تركمانستان أو إيران ''.ويوم الاثنين، وقع تفجير انتحاري في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية، أسفر عن مقتل 101 شخص. ونفذ التفجير انتحاري. ونتيجة للانفجار، انهار جزء من المسجد، كما وأفاد عدد من شهود العيان بانهيار سقف المبنى.
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أخبار أفغانستان اليوم
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أخبار أفغانستان اليوم, حكومة باكستان, تفجير انتحاري, بيشاور, حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم, حكومة باكستان, تفجير انتحاري, بيشاور, حركة طالبان

طالبان للحكومة الباكستانية: ابحثوا عن أسباب العنف بدلا من إلقاء اللوم على أفغانستان

20:20 GMT 01.02.2023
© AFP 2023 / WAKIL KOHSARعناصر من طالبان في كابول
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR
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طالب وزير الخارجية في حكومة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأربعاء، السلطات الباكستانية بالبحث عن أسباب العنف المسلح في بلدهم بدلا من إلقاء اللوم على أفغانستان.
تأتي تصريحات أمير خان متقي، بعد يومين من تصريحات لمسؤولين باكستانيين تقول إن المهاجمين الذين دبروا التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 101 شخص في شمال غربي باكستان يوم الاثنين شنوا هجومهم من الأراضي الأفغانية.
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خلال حفل افتتاح أحد مركز علاج الإدمان في كابول اليوم الأربعاء، طلب متقي من حكومة باكستان إطلاق تحقيق جاد في التفجير الذي وقع يوم الاثنين في مسجد ببيشاور، بحسب "الأسوشيتدبرس".
وأكد أن أفغانستان ليست مركزا للإرهاب، قائلا : "إذا كان الإرهاب نابع من أفغانستان لكان أثر أيضا على الصين، الصين أو طاجيكستان أو أوزبكستان أو تركمانستان أو إيران ''.
تابع: "يجب أن نتعاون بدلا من إلقاء اللوم على بعضنا البعض. كلا البلدين شقيقان ويجب أن نعمل في بيئة سلمية معا".
ويوم الاثنين، وقع تفجير انتحاري في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية، أسفر عن مقتل 101 شخص.

ونفذ التفجير انتحاري. ونتيجة للانفجار، انهار جزء من المسجد، كما وأفاد عدد من شهود العيان بانهيار سقف المبنى.
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