https://sputnikarabic.ae/20230201/ظهور-سحابة-أم-اللؤلؤ-النادرة-في-طبقة-الستراتوسفير-أعلى-اسكتلندا-فيديو--1072999431.html
ظهور سحابة "أم اللؤلؤ" النادرة في طبقة الستراتوسفير أعلى اسكتلندا... فيديو
ظهور سحابة "أم اللؤلؤ" النادرة في طبقة الستراتوسفير أعلى اسكتلندا... فيديو
رصد المواطنون مشهدا ساحرا في سماء اسكتلندا قبل أيام، حيث سجلت إحدى أجمل الظواهر الطبيعية، وهي ظاهرة سحابة "أم اللؤلؤ" النادرة. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T14:16+0000
2023-02-01T14:16+0000
2023-02-01T14:16+0000
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ويرصد هذا النوع من السحب في الطبقات العلوية من الغلاف الجوي، ويتشكل في ظروف جوية شديدة البرودة، ويطلق على السحابة اسم "أم اللؤلؤ" بسبب ألوانها الجميلة أو اسم السحابة الصدفية.وبحسب "بي بي سي"، فإن هذا النوع من السحب يتشكل في "ظروف شديدة البرودة فوق المناطق القطبية وداخل طبقة الستراتوسفير، على ارتفاع يتراوح بين 19 و30 كيلومتراً"، وهو ارتفاع أعلى بكثير من ارتفاع الغيوم العادي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو
ظهور سحابة "أم اللؤلؤ" النادرة في طبقة الستراتوسفير أعلى اسكتلندا... فيديو
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رصد المواطنون مشهدا ساحرا في سماء اسكتلندا قبل أيام، حيث سجلت إحدى أجمل الظواهر الطبيعية، وهي ظاهرة سحابة "أم اللؤلؤ" النادرة.
ويرصد هذا النوع من السحب في الطبقات العلوية من الغلاف الجوي، ويتشكل في ظروف جوية شديدة البرودة، ويطلق على السحابة اسم "أم اللؤلؤ" بسبب ألوانها الجميلة أو اسم السحابة الصدفية.
وبحسب "بي بي سي"، فإن هذا النوع من السحب يتشكل في "ظروف شديدة البرودة فوق المناطق القطبية وداخل طبقة الستراتوسفير، على ارتفاع يتراوح بين 19 و30 كيلومتراً"، وهو ارتفاع أعلى بكثير من ارتفاع الغيوم العادي.