https://sputnikarabic.ae/20230201/فرنسا-تعد-أوكرانيا-برادار-جي-إم200-لنظام-الدفاع-الجوي-1072939458.html
فرنسا تعد أوكرانيا برادار "جي إم200" لنظام الدفاع الجوي
فرنسا تعد أوكرانيا برادار "جي إم200" لنظام الدفاع الجوي
أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن باريس سترسل محطة رادار "غراوند ماستر 200" (GM200) لكييف لدعم نظام الدفاع الجوي الأوكراني. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T06:24+0000
2023-02-01T06:24+0000
2023-02-01T06:24+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543653_0:0:1963:1105_1920x0_80_0_0_84b24297bc238cf09bef047f8fdee63d.jpg
وقال ليكورنو، إن أوكرانيا ستوقع يوم الأربعاء اتفاقية بشأن الحصول على محطة رادار "GM200" لنظام الدفاع الجوي الأوكراني.وأضاف ليكورنو أن تكلفتها سيتم تغطيتها من خلال صندوق خاص بقيمة 200 مليون يورو تخصصه باريس لدفع ثمن الأسلحة الفرنسية في كييف. كما تحدث عن مفاوضات مع الحلفاء بشأن توريد صواريخ لنظام الدفاع الجوي "Crotale" إلى كييف.يذكر أنه في السبت الماضي، أعلنت إيطاليا وفرنسا عن خطط لإرسال نحو 700 صاروخ مضاد للطائرات لأوكرانيا لنظام الدفاع الجوي.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068543653_267:0:1963:1272_1920x0_80_0_0_e36c2a443df92baf8741d0aaa1086e89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار فرنسا
فرنسا تعد أوكرانيا برادار "جي إم200" لنظام الدفاع الجوي
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن باريس سترسل محطة رادار "غراوند ماستر 200" (GM200) لكييف لدعم نظام الدفاع الجوي الأوكراني.
وقال ليكورنو، إن أوكرانيا ستوقع يوم الأربعاء اتفاقية بشأن الحصول على محطة رادار "GM200" لنظام الدفاع الجوي الأوكراني.
وأضاف ليكورنو أن تكلفتها سيتم تغطيتها من خلال صندوق خاص بقيمة 200 مليون يورو تخصصه باريس لدفع ثمن الأسلحة الفرنسية في كييف. كما تحدث عن مفاوضات مع الحلفاء بشأن توريد صواريخ لنظام الدفاع الجوي "Crotale" إلى كييف.
يذكر أنه في السبت الماضي، أعلنت إيطاليا وفرنسا عن خطط لإرسال نحو 700 صاروخ مضاد للطائرات لأوكرانيا لنظام الدفاع الجوي.