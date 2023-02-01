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فرنسا تعد أوكرانيا برادار "جي إم200" لنظام الدفاع الجوي
فرنسا تعد أوكرانيا برادار "جي إم200" لنظام الدفاع الجوي
أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن باريس سترسل محطة رادار "غراوند ماستر 200" (GM200) لكييف لدعم نظام الدفاع الجوي الأوكراني. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T06:24+0000
2023-02-01T06:24+0000
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وقال ليكورنو، إن أوكرانيا ستوقع يوم الأربعاء اتفاقية بشأن الحصول على محطة رادار "GM200" لنظام الدفاع الجوي الأوكراني.وأضاف ليكورنو أن تكلفتها سيتم تغطيتها من خلال صندوق خاص بقيمة 200 مليون يورو تخصصه باريس لدفع ثمن الأسلحة الفرنسية في كييف. كما تحدث عن مفاوضات مع الحلفاء بشأن توريد صواريخ لنظام الدفاع الجوي "Crotale" إلى كييف.يذكر أنه في السبت الماضي، أعلنت إيطاليا وفرنسا عن خطط لإرسال نحو 700 صاروخ مضاد للطائرات لأوكرانيا لنظام الدفاع الجوي.
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار فرنسا

فرنسا تعد أوكرانيا برادار "جي إم200" لنظام الدفاع الجوي

06:24 GMT 01.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن باريس سترسل محطة رادار "غراوند ماستر 200" (GM200) لكييف لدعم نظام الدفاع الجوي الأوكراني.
وقال ليكورنو، إن أوكرانيا ستوقع يوم الأربعاء اتفاقية بشأن الحصول على محطة رادار "GM200" لنظام الدفاع الجوي الأوكراني.
وأضاف ليكورنو أن تكلفتها سيتم تغطيتها من خلال صندوق خاص بقيمة 200 مليون يورو تخصصه باريس لدفع ثمن الأسلحة الفرنسية في كييف. كما تحدث عن مفاوضات مع الحلفاء بشأن توريد صواريخ لنظام الدفاع الجوي "Crotale" إلى كييف.
يذكر أنه في السبت الماضي، أعلنت إيطاليا وفرنسا عن خطط لإرسال نحو 700 صاروخ مضاد للطائرات لأوكرانيا لنظام الدفاع الجوي.
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