https://sputnikarabic.ae/20230201/فشلت-في-اللحظات-الأخيرة-القصة-الكاملة-لانهيار-صفقة-انتقال-حكيم-زياش-إلى-سان-جيرمان-1072948617.html
فشلت في اللحظات الأخيرة... القصة الكاملة لانهيار صفقة انتقال حكيم زياش إلى سان جيرمان
فشلت في اللحظات الأخيرة... القصة الكاملة لانهيار صفقة انتقال حكيم زياش إلى سان جيرمان
يدرس باريس سان جيرمان الفرنسي التقدم باستئناف، بعد ارتكاب تشيلسي الإنجليزي خطأ يتعلق بالأوراق حال دون انتقال النجم المغربي حكيم زياش من تشيلسي إلى نادي العاصمة... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T10:03+0000
2023-02-01T10:03+0000
2023-02-01T10:03+0000
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وأوضح موقع "ذا أتلتيك" الإخباري، أن "تشيلسي هو الطرف المتهم بعدم تقديم الأوراق المطلوبة في الوقت المناسب لإتمام الصفقة، وأن مصدرا من نادي باريس سان جيرمان انتقد الموقف بشدة".من جانبها، أشارت شبكة "إي.إس.بي.إن" الإخبارية، إلى أن "باريس سان جيرمان يعتقد أن الأوراق جرى تقديمها في الوقت المناسب وسيتقدم باستئناف ضد قرار رابطة الدوري الفرنسي، لكن دون تحديد موعد للاستئناف المحتمل".وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "اللجنة القانونية في الدوري الفرنس ستجتمع اليوم، لدراسة الموافقة على لعب زياش في باريس سان جيرمان".وأشارت الصحيفة، إلى أن "صفقة انتقال زياش فشلت في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، على الرغم من تواجد الدولي المغربي في باريس والخضوع للكشف الطبي تمهيدا لإتمام الصفقة التي كان سينتقل بموجبها إلى نادي العاصمة على سبيل الإعارة.وقالت ليكيب، إن "تشيلسي أرسل مستندات خاطئة وفشل فى إكمال الأوراق المطلوبة لإتمام الصفقة فى الوقت المناسب"، مضيفة أنه "تعمد إرسال الأوراق الخاطئة 3 مرات لعدم إتمام الصفقة، وهو ما تسبب فى إحباط شديد لمسؤولي باريس سان جيرمان".ووصل المغربي الدولي حكيم زياش (29 عاما) إلى باريس، أمس الثلاثاء، لإتمام الصفقة، وذلك بعد تعثر اللاعب المنضم لتشيلسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (43 مليون دولار) في شق طريقه بالشكل المأمول تحت قيادة المدير الفني غراهام بوتر.وشارك حكيم زياش أساسيا في أربع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى جانب ست مشاركات من مقاعد البدلاء، وساهم فقط بصناعة هدف سجله كاي هافيرتز في مواجهة كريستال بالاس.
https://sputnikarabic.ae/20200213/رسميا-تشيلسي-يضم-المغربي-حكيم-زياش-1044532193.html
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نادي تشيلسي, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , بريطانيا, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
نادي تشيلسي, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , بريطانيا, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
فشلت في اللحظات الأخيرة... القصة الكاملة لانهيار صفقة انتقال حكيم زياش إلى سان جيرمان
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يدرس باريس سان جيرمان الفرنسي التقدم باستئناف، بعد ارتكاب تشيلسي الإنجليزي خطأ يتعلق بالأوراق حال دون انتقال النجم المغربي حكيم زياش من تشيلسي إلى نادي العاصمة الفرنسية بعقد إعارة قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية.
وأوضح موقع
"ذا أتلتيك" الإخباري، أن "تشيلسي هو الطرف المتهم بعدم تقديم الأوراق المطلوبة في الوقت المناسب لإتمام الصفقة، وأن مصدرا من نادي باريس سان جيرمان انتقد الموقف بشدة".
من جانبها، أشارت شبكة
"إي.إس.بي.إن" الإخبارية، إلى أن "باريس سان جيرمان يعتقد أن الأوراق جرى تقديمها في الوقت المناسب وسيتقدم باستئناف ضد قرار رابطة الدوري الفرنسي، لكن دون تحديد موعد للاستئناف المحتمل".
13 فبراير 2020, 14:39 GMT
وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "اللجنة القانونية في الدوري الفرنس ستجتمع اليوم، لدراسة الموافقة على لعب زياش في باريس سان جيرمان
".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "صفقة انتقال زياش فشلت في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، على الرغم من تواجد الدولي المغربي في باريس والخضوع للكشف الطبي تمهيدا لإتمام الصفقة التي كان سينتقل بموجبها إلى نادي العاصمة على سبيل الإعارة.
وقالت ليكيب، إن "تشيلسي أرسل مستندات خاطئة وفشل فى إكمال الأوراق المطلوبة لإتمام الصفقة فى الوقت المناسب"، مضيفة أنه "تعمد إرسال الأوراق الخاطئة 3 مرات لعدم إتمام الصفقة، وهو ما تسبب فى إحباط شديد لمسؤولي باريس سان جيرمان".
ووصل المغربي الدولي حكيم زياش (29 عاما) إلى باريس، أمس الثلاثاء، لإتمام الصفقة، وذلك بعد تعثر اللاعب المنضم لتشيلسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (43 مليون دولار) في شق طريقه بالشكل المأمول تحت قيادة المدير الفني غراهام بوتر.
وشارك حكيم زياش
أساسيا في أربع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى جانب ست مشاركات من مقاعد البدلاء، وساهم فقط بصناعة هدف سجله كاي هافيرتز في مواجهة كريستال بالاس.