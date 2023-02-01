https://sputnikarabic.ae/20230201/كيه-بي-في-تي-مدفع-رشاش-ثقيل-لتسليح-الوحدات-البحرية-الخفيفة-1073005219.html
"كيه بي في تي"... مدفع رشاش ثقيل لتسليح الوحدات البحرية الخفيفة
"كيه بي في تي"... مدفع رشاش ثقيل لتسليح الوحدات البحرية الخفيفة
تصنع روسيا مدافع رشاشة بأعيرة مختلفة تم تصميم كل منها لتنفيذ مهام محدد، منها "كيه بي في تي"، الذي يصنف ضمن المدافع الرشاشة الثقيلة. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T16:31+0000
2023-02-01T16:31+0000
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تم تصميم هذا المدفع الرشاش لتسليح الوحدات البحرية الخفيفة التي تقوم بمهام التأمين وحماية السواحل، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.يمثل "كيه بي في تي" سلاحا فعالا عند استخدامه ضد أهداف السطح والأهداف الساحلية والأهداف الجوية الخفيفة.ما هي المواصفات الفنية للمدفع الرشاش الروسي "كيه بي في تي"؟ولفت الموقع إلى أن المدفع الرشاش الروسي يستخدم طلقات حارقة مصممة لاختراق الدروع.ويمكن تشغيل هذا المدفع الرشاش بواسطة جندي واحد وهو مصمم لإطلاق رشقات قصيرة (من 10 إلى 15 طلقة)، أو طويلة بحد أقصى 50 طلقة في الدفعة الواحدة.
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https://sputnikarabic.ae/20221018/بقوة-نيرانية-هائلة-مدفع-رشاش-روسي-للقوات-الخاصة-وحرس-الحدود-1069208483.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
"كيه بي في تي"... مدفع رشاش ثقيل لتسليح الوحدات البحرية الخفيفة
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تصنع روسيا مدافع رشاشة بأعيرة مختلفة تم تصميم كل منها لتنفيذ مهام محدد، منها "كيه بي في تي"، الذي يصنف ضمن المدافع الرشاشة الثقيلة.
تم تصميم هذا المدفع الرشاش لتسليح الوحدات البحرية الخفيفة التي تقوم بمهام التأمين وحماية السواحل، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
يمثل "كيه بي في تي" سلاحا فعالا
عند استخدامه ضد أهداف السطح والأهداف الساحلية والأهداف الجوية الخفيفة.
ما هي المواصفات الفنية للمدفع الرشاش الروسي "كيه بي في تي"؟
معدل الإطلاق
النظري: 450 رصاصة في الدقيقة.
المدى المؤثر ضد الأهداف البرية: 2000 متر.
المدى المؤثر ضد أهداف جوية: 1500 متر.
الوزن من دون ذخائر: 350 كيلوغراما.
الارتفاع: يتراوح بين 150 و180 سم.
18 أكتوبر 2022, 20:25 GMT
ولفت الموقع إلى أن المدفع الرشاش الروسي يستخدم طلقات حارقة مصممة لاختراق الدروع.
ويمكن تشغيل هذا المدفع الرشاش
بواسطة جندي واحد وهو مصمم لإطلاق رشقات قصيرة (من 10 إلى 15 طلقة)، أو طويلة بحد أقصى 50 طلقة في الدفعة الواحدة.