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"كيه بي في تي"... مدفع رشاش ثقيل لتسليح الوحدات البحرية الخفيفة
"كيه بي في تي"... مدفع رشاش ثقيل لتسليح الوحدات البحرية الخفيفة
تصنع روسيا مدافع رشاشة بأعيرة مختلفة تم تصميم كل منها لتنفيذ مهام محدد، منها "كيه بي في تي"، الذي يصنف ضمن المدافع الرشاشة الثقيلة. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T16:31+0000
2023-02-01T16:31+0000
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تم تصميم هذا المدفع الرشاش لتسليح الوحدات البحرية الخفيفة التي تقوم بمهام التأمين وحماية السواحل، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.يمثل "كيه بي في تي" سلاحا فعالا عند استخدامه ضد أهداف السطح والأهداف الساحلية والأهداف الجوية الخفيفة.ما هي المواصفات الفنية للمدفع الرشاش الروسي "كيه بي في تي"؟ولفت الموقع إلى أن المدفع الرشاش الروسي يستخدم طلقات حارقة مصممة لاختراق الدروع.ويمكن تشغيل هذا المدفع الرشاش بواسطة جندي واحد وهو مصمم لإطلاق رشقات قصيرة (من 10 إلى 15 طلقة)، أو طويلة بحد أقصى 50 طلقة في الدفعة الواحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221005/كاشتان---إم-منظومة-دفاع-جوي-روسية-لحماية-السفن-الحربية-1068644700.html
https://sputnikarabic.ae/20221018/بقوة-نيرانية-هائلة-مدفع-رشاش-روسي-للقوات-الخاصة-وحرس-الحدود-1069208483.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

"كيه بي في تي"... مدفع رشاش ثقيل لتسليح الوحدات البحرية الخفيفة

16:31 GMT 01.02.2023
© Sputnik . SERGEY RYSANOVمدفع رشاش روسي
مدفع رشاش روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Sputnik . SERGEY RYSANOV
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تصنع روسيا مدافع رشاشة بأعيرة مختلفة تم تصميم كل منها لتنفيذ مهام محدد، منها "كيه بي في تي"، الذي يصنف ضمن المدافع الرشاشة الثقيلة.
تم تصميم هذا المدفع الرشاش لتسليح الوحدات البحرية الخفيفة التي تقوم بمهام التأمين وحماية السواحل، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
منظومة دفاع جوي مخصصة لحماية السفن الحربية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
“كاشتان - إم"... منظومة دفاع جوي روسية لحماية السفن الحربية
5 أكتوبر 2022, 11:13 GMT
يمثل "كيه بي في تي" سلاحا فعالا عند استخدامه ضد أهداف السطح والأهداف الساحلية والأهداف الجوية الخفيفة.

ما هي المواصفات الفنية للمدفع الرشاش الروسي "كيه بي في تي"؟

عيار الطلقات: 14.5 ملم.
معدل الإطلاق النظري: 450 رصاصة في الدقيقة.
المدى المؤثر ضد الأهداف البرية: 2000 متر.
المدى المؤثر ضد أهداف جوية: 1500 متر.
الوزن من دون ذخائر: 350 كيلوغراما.
الطول: 280 سم.
العرض: 86.5 سم.
الارتفاع: يتراوح بين 150 و180 سم.
سعة المخزن: 50 طلقة.
بيتشينغ مدفع رشاش روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
بقوة نيرانية هائلة… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
18 أكتوبر 2022, 20:25 GMT
ولفت الموقع إلى أن المدفع الرشاش الروسي يستخدم طلقات حارقة مصممة لاختراق الدروع.
ويمكن تشغيل هذا المدفع الرشاش بواسطة جندي واحد وهو مصمم لإطلاق رشقات قصيرة (من 10 إلى 15 طلقة)، أو طويلة بحد أقصى 50 طلقة في الدفعة الواحدة.
© Sputnikبيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
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