https://sputnikarabic.ae/20230201/لافروف-يعتبر-الجزائر-أحد-أهم-المرشحين-لعضوية-بريكس-1073009216.html
لافروف يعتبر الجزائر أحد أهم المرشحين لعضوية "بريكس"
لافروف يعتبر الجزائر أحد أهم المرشحين لعضوية "بريكس"
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الجزائر، من بين أبرز الدول المتنافسة على الانضمام إلى مجموعة "بريكس". 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T18:52+0000
2023-02-01T18:52+0000
2023-02-01T18:52+0000
الجزائر
روسيا
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وقال لافروف في مقابلة مع قناة "أر تي": "لقد وردت بالفعل طلبات رسمية للعضوية من دول عدة، يتجاوز عدد هذه الطلبات العدد الأصلي لأعضاء بريكس - أكثر من خمسة".وتابع لافروف: "الجزائر من بين هذه البلدان، في الأحداث الأخيرة لمجموعة الدول الخمس (دول بريكس) التي عقدت هذا العام برئاسة الصين، اتفقنا على الحاجة إلى تطوير نهج مشترك لمثل هذه النداءات، كخطوة أولى، سنتفق على المعايير والشروط لقبول أعضاء جدد في مجموعتنا، والجزائر بكل صفاتها من بين أبرز المنافسين".وبحسب لافروف، من الضروري إيجاد صيغة "تعكس المصالح المشروعة لهذه الدول في تعزيز مبادئ العدالة والديمقراطية في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية مع دول بريكس".وشدد الوزير على المواقف الاحتكارية التي اتخذتها أمريكا على مدى سنوات عديدة تحت شعار "العولمة".وردا على سؤال حول ما إذا كانت الجمعية ستغير اسمها مع زيادة عدد أعضائها، أشار لافروف إلى أنه "قد يكون هناك عدة خيارات، لكن بريكس قد أثبتت نفسها بالفعل ككيان".
https://sputnikarabic.ae/20230124/لافروف-فكرة-عملة-بريكس-ترتبط-بعدم-الاعتماد-على-الآليات-المالية-للغرب-1072659899.html
https://sputnikarabic.ae/20230201/بيسكوف-بدء-الاستعدادات-لزيارة-الرئيس-الجزائري-إلى-روسيا-1072949534.html
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الجزائر, روسيا
لافروف يعتبر الجزائر أحد أهم المرشحين لعضوية "بريكس"
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الجزائر، من بين أبرز الدول المتنافسة على الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "أر تي": "لقد وردت بالفعل طلبات رسمية للعضوية من دول عدة، يتجاوز عدد هذه الطلبات العدد الأصلي لأعضاء بريكس - أكثر من خمسة".
وتابع لافروف: "الجزائر من بين هذه البلدان، في الأحداث الأخيرة لمجموعة الدول الخمس (دول بريكس) التي عقدت هذا العام برئاسة الصين، اتفقنا على الحاجة إلى تطوير نهج مشترك لمثل هذه النداءات، كخطوة أولى، سنتفق على المعايير والشروط لقبول أعضاء جدد في مجموعتنا، والجزائر بكل صفاتها من بين أبرز المنافسين".
وبحسب لافروف، من الضروري إيجاد صيغة "تعكس المصالح المشروعة لهذه الدول في تعزيز مبادئ العدالة والديمقراطية في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية مع دول بريكس".
هياكل التعاون المستقبلي لن تعتمد على أهواء مجموعة واحدة فقط من الدول، ناهيك عن دولة واحدة كما هو الحال مع الولايات المتحدة التي تسيء بشكل صارخ إلى دور الدولار في النظام النقدي والمالي الدولي ومناصبهم الاحتكارية الأخرى، التي أقيمت لسنوات عديدة تحت شعار "العولمة".
وشدد الوزير على المواقف الاحتكارية التي اتخذتها أمريكا على مدى سنوات عديدة تحت شعار "العولمة".
أنا مقتنع بأنه في السنوات القادمة سنشهد نتائج ملموسة في مجال توسع بريكس وعدد شركائها الذين سيدفعون بالأهداف والغايات المتفق عليها بين جميع المشاركين.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الجمعية ستغير اسمها مع زيادة عدد أعضائها، أشار لافروف إلى أنه "قد يكون هناك عدة خيارات، لكن بريكس
قد أثبتت نفسها بالفعل ككيان".