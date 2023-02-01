https://sputnikarabic.ae/20230201/مارين-لوبان-تورط-الناتو-في-الصراع-الأوكراني-يمكن-أن-يؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1072936397.html
مارين لوبان: تورط الناتو في الصراع الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
مارين لوبان: تورط الناتو في الصراع الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
قالت مارين لوبان، زعيمة فصيل التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي، يوم الثلاثاء إن تورط الناتو الكامل في الصراع الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى الحرب العالمية... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T00:37+0000
2023-02-01T00:37+0000
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باريس - سبوتنيك. قالت لوبان في اجتماع للبرلمان الفرنسي: "من المحتمل أن يعني الإمداد التدريجي بالأسلحة الهجومية حربا تستمر قرنا من الزمان".وأضافت إن: "المشاركة الكاملة لحلف شمال الأطلسي... ستؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة".وحث المسؤول على عدم التقليل من شأن "الاتحادات الجديدة" لروسيا، التي "انفصلت عن أوروبا وأصبحت شريكا متميزا للهند والصين".وأضافت لوبان أنها تدعم الجهود الدبلوماسية لباريس.في نهاية خطابها، سألت السياسية رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، عما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون يمكنه "جعل العالم يسمع أنه لا يزال هناك أمل" من خلال تنظيم مؤتمر عالمي للسلام.
https://sputnikarabic.ae/20230127/إعلام-يتحدث-عن-ثلاثة-أحداث-يمكن-أن-توقف-إمداد-أوكرانيا-بدبابات-الناتو-1072764345.html
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أخبار فرنسا , روسيا, الناتو, العالم
أخبار فرنسا , روسيا, الناتو, العالم
مارين لوبان: تورط الناتو في الصراع الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
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قالت مارين لوبان، زعيمة فصيل التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي، يوم الثلاثاء إن تورط الناتو الكامل في الصراع الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة.
باريس - سبوتنيك
. قالت لوبان في اجتماع للبرلمان الفرنسي: "من المحتمل أن يعني الإمداد التدريجي بالأسلحة الهجومية حربا تستمر قرنا من الزمان".
وأضافت إن: "المشاركة الكاملة لحلف شمال الأطلسي
... ستؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة".
وحث المسؤول على عدم التقليل من شأن "الاتحادات الجديدة" لروسيا، التي "انفصلت عن أوروبا وأصبحت شريكا متميزا للهند والصين".
وأضافت لوبان أنها تدعم الجهود الدبلوماسية لباريس.
في نهاية خطابها، سألت السياسية رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، عما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون يمكنه "جعل العالم يسمع أنه لا يزال هناك أمل" من خلال تنظيم مؤتمر عالمي للسلام.