https://sputnikarabic.ae/20230201/ما-الأهمية-العسكرية-لمدينة-أصفهان-الإيرانية-التي-تعرضت-لهجوم-بطائرات-مسيرة-1072991943.html

ما الأهمية العسكرية لمدينة أصفهان الإيرانية التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة؟

ما الأهمية العسكرية لمدينة أصفهان الإيرانية التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة؟

شهدت مدينة أصفهان الإيرانية انفجارا قويا، مساء السبت الماضي، حيث تم استهداف مستودع للذخيرة في المدينة الواقعة وسط البلاد، فيما قالت وزارة الدفاع الإيرانية إن... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

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وفتح هذا الهجوم بابًا للتساؤلات حول الأهمية العسكرية والاستراتيجية لمدينة أصفهان، وما لها من دور يجعلها في مرمى نيران أعداء إيران.مجمّع الصناعات الدفاعيةتعتبر مدينة أصفهان من أهم المدن على الصعيد المحلي من حيث الصناعات العسكرية، ومن المنشآت الموجودة فيها مجمّع الصناعات الدفاعية، الذي تعرض لمحاولة هجوم فاشلة، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.وأوضحت وزارة الدفاع الإيرانية أن ثلاث طائرات مسيَّرة شاركت في الهجوم لكن لم تحدث أية إصابات، وكشفت أن أنظمة دفاع جوي إيرانية دمرت إحدى المسيّرات، بينما نجحت "الفخاخ الدفاعية" في استهداف مسيّرتين مما ألحق أضرارا طفيفة في مبنى.منشأة أصفهان النووية "يو.سي.إف"في يوليو/تموز من العام الماضي، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن العمليات التنفيذية لبناء مفاعل أبحاث في منشأة أصفهان النووية ستبدأ بشكل رسمي في غضون أسابيع.وقال إسلامي في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، لدى تفقده منشأة أصفهان النووية، إن بلاده خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية، وأن العمل سيبدأ بشكل رسمي خلال أسابيع لإنشاء مفاعل أبحاث في منشأة أصفهان، ما يكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبت لإنتاج الطاقة الكهروذرية في البلاد وهو مشروع إيراني تماما.وبحسب وكالة "تسنيم"، فقد أفشى المتحدث باسم منظمة "منافقي خلق" علي رضا جعفر زاده، في 14 أغسطس/آب من العام 2002، "النتائج التي توصلت إليها أعمال منظمته التجسسية مصحوبة بصور لمواقع نطنز وأراك الذرية، معلنًا أن إيران قامت ببناء منشأة لتخصيب اليورانيوم، ومفاعلا للماء الثقيل في نطنز وأراك.محطة نطنز لتخصيب الوقودومن المنشآت المهمة في أصفهان، محطة نطنز لتخصيب الوقود، التي تعد أكبر منشأة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في إيران.وتتكون المنشأة من ثلاثة مبان كبيرة تحت الأرض، قادرة على تشغيل ما يصل إلى 50 ألف جهاز طرد مركزي، حيث يتم ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، التي تفصل معظم النظائر الانشطارية لليورانيوم 235.وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قد أعلن في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بدء عملية التخصيب في السلسلة الثالثة الجديدة لأجهزة الطرد المركزي الجديدة في مجمع "نطنز" النووي.وسبق أن تعرض مجمع نطنز النووي لعملية تخريبية، قال عنها المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن الصناعة النووية في البلاد ليست شجرة ضعيفة لتهزها الريح، وفقا لوكالة إرنا الرسمية.يذكر أن وزارة الدفاع الإيرانية كانت قد أعلنت، ليل السبت الماضي، أن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.واتهمت إيران، اليوم الأربعاء، "جماعات كردية معارضة في إقليم كردستان العراق بالضلوع في الهجوم الذي استهدف مصنع وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان".ونقلت وكالة "نور نيوز"، التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن مصادر خاصة، قولها إن "قطعا من الطائرات الصغيرة دخلت إلى الأراضي الإيرانية وتم استخدامها في عمل تخريبي ضد مجمّع ورشة وزارة الدفاع في أصفهان قبل أيام، إلى جانب مواد متفجرة، بمشاركة وتوجيهات الجماعات الكردية المناهضة للثورة المتمركزة في إقليم كردستان العراق".وأضافت أن "هذه الجماعات، بأمر من جهاز الأمن الأجنبي، استلمت قطعا من هذه الطائرات المسيرة الدقيقة والمواد المتفجرة، وقامت بإحضارها إلى البلاد من أحد الطرق التي يتعذر الوصول إليها شمال غربي البلاد، وسلمتها للجهة المنفذة في إحدى المدن الحدودية".

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