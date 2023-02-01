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https://sputnikarabic.ae/20230201/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-اجتماعا-جديدا-بشأن-أوكرانيا-في-24-فبراير-الجاري-1073009593.html
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا جديدا بشأن أوكرانيا في 24 فبراير الجاري
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا جديدا بشأن أوكرانيا في 24 فبراير الجاري
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا جديدا بشأن أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الجاري، وفقا لبرنامج عمل المجلس المنشور اليوم الأربعاء. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T19:06+0000
2023-02-01T19:10+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. ويُعقد الاجتماع تحت بند جدول الأعمال "صون السلام والأمن"، وسيكون الاجتماع في شكل مناقشات، مما يعني أنه ليس فقط 15 عضوا في مجلس الأمن، ولكن أيضا دول أخرى في الأمم المتحدة ستكون قادرة على المشاركة فيه.هذا وعقد مجلس الأمن اجتماعاً في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، لبحث الوضع في أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220316/الخارجية-الروسية-العملية-العسكرية-ستحقق-أهدافها-في-أوكرانيا-وسيتعين-على-أوروبا-دفع-الثمن-1059954868.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا جديدا بشأن أوكرانيا في 24 فبراير الجاري

19:06 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 19:10 GMT 01.02.2023)
© AP Photo / Jason DeCrowمجلس الأمن
مجلس الأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Jason DeCrow
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يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا جديدا بشأن أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الجاري، وفقا لبرنامج عمل المجلس المنشور اليوم الأربعاء.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. ويُعقد الاجتماع تحت بند جدول الأعمال "صون السلام والأمن"، وسيكون الاجتماع في شكل مناقشات، مما يعني أنه ليس فقط 15 عضوا في مجلس الأمن، ولكن أيضا دول أخرى في الأمم المتحدة ستكون قادرة على المشاركة فيه.
وتصادف هذه الجلسة مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
هذا وعقد مجلس الأمن اجتماعاً في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، لبحث الوضع في أوكرانيا.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الخارجية الروسية: العملية العسكرية ستحقق أهدافها في أوكرانيا وسيتعين على أوروبا دفع الثمن
16 مارس 2022, 06:07 GMT

وكانت أوكرانيا على جدول أعمال مجلس الأمن بانتظام، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس في 24 شباط/ فبراير 2022.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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