https://sputnikarabic.ae/20230201/مصرع-3-وإصابة-32-إثر-حريق-في-مستشفى-بالعاصمة-المصرية--1073005889.html
مصرع 3 وإصابة 32 إثر حريق في مستشفى بالعاصمة المصرية
مصرع 3 وإصابة 32 إثر حريق في مستشفى بالعاصمة المصرية
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 32 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر حريق في مستشفى تابع لإحدى الجمعيات الأهلية بمنطقة المطرية في العاصمة المصرية القاهرة. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T16:22+0000
2023-02-01T16:22+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان أنه "تم الدفع بـ 12سيارة إسعاف لموقع حريق نشب بقسم الأشعة داخل إحدى المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية بالمطرية بمحافظة القاهرة".وفي وقت سابق، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من النجدة بنشوب حريق داخل مستشفى خيري بمنطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، بحسب صحيفة "المصري اليوم".وفرضت العناصر الأمنية طوقا أمنيا بمحيط موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات المجاروة، وتعمل القوات حاليا على استكمال النيران وإخمادها.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
مصرع 3 وإصابة 32 إثر حريق في مستشفى بالعاصمة المصرية
16:22 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 16:24 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 32 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر حريق في مستشفى تابع لإحدى الجمعيات الأهلية بمنطقة المطرية في العاصمة المصرية القاهرة.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان أنه "تم الدفع بـ 12سيارة إسعاف لموقع حريق نشب بقسم الأشعة داخل إحدى المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية بالمطرية بمحافظة القاهرة".
وأعلنت الوزارة أن "الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطنا، وثلاث حالات وفاة".
وفي وقت سابق، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من النجدة بنشوب حريق داخل مستشفى خيري بمنطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، بحسب صحيفة
"المصري اليوم".
وفرضت العناصر الأمنية طوقا أمنيا بمحيط موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات المجاروة، وتعمل القوات حاليا على استكمال النيران وإخمادها.