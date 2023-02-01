https://sputnikarabic.ae/20230201/مصر-ترعى-حوارا-سودانيا--سودانيا-بمشاركة-واسعة-ورفض-من-قوى-الحرية-والتغيير-1073002949.html

مصر ترعى حوارا سودانيا – سودانيا بمشاركة واسعة ورفض من قوى الحرية والتغيير

مصر ترعى حوارا سودانيا – سودانيا بمشاركة واسعة ورفض من قوى الحرية والتغيير

تستضيف القاهرة حوارا سودانيا – سودانيا، يستمر لمدة أسبوع، تشارك فيه قوى رئيسية ووفود تمثل عدة جماعات مسلحة ضالعة في اتفاق جوبا للسلام، كما تشارك أيضا عدة أحزاب... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T14:59+0000

2023-02-01T14:59+0000

2023-02-01T14:59+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

مصر

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1073001767_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_7f6479bbad83598f92e1068ed01e8f26.png

مصر ترعى حوارا سودانيا – سودانيا بمشاركة واسعة ورفض من قوى الحرية والتغيير مصر ترعى حوارا سودانيا – سودانيا بمشاركة واسعة ورفض من قوى الحرية والتغيير

بينما أعلنت قوى الحرية والتغيير، رفضها المشاركة في هذا الحوار، واعتبرته عملا مضادا لما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أنه يشجع القوى الرافضة للاتفاق الإطاري، ويضم قوى تعمل ضد الثورة السودانية وطالبت مصر بمراجعة موقفها من الحراك في السودان.وقال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، مبارك أردول، إن هناك آمالا عريضة على لقاء القاهرة الذي يجمع أطرافا سودانية.وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الدور الذي تتفهمه مصر لأطراف الصراع في السودان والملفات المختلف عليها، مشيرا إلى أن مصر رعت حوارات كثيرة في الملفات العربية المختلفة، والتي ساهمت في معالجة الأوضاع السياسية.وطالب بالذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة حتى يختار الشعب السوداني من يمثله، معتبرا أنه الخيار الأفضل.وأكد أن اجتماع القاهرة سوف يؤسس لمنهجية جديدة، حال منحت الأطراف الفرصة والثقة بأنه سوف يضع الحلول لمشكلات السودان.وفي حديثه للقاء سبوتنيك، قال حسين سعد المحلل السياسي بالمهتم بقضايا الانتقال الديمقراطي في السودان، إن القوى الرافضة للحوار في مصر هي الحرية والتغيير ولجان المقاومة وبعض الأحزاب التي ترى أن دور الحكومة المصرية كان منحازا للمكون العسكري بالسودان وإن مصر لم تعرب عن إدانتها للانقلاب العسكري.وأضاف سعد "أن القوى المؤيدة للحوار في القاهرة هي أحزاب بعضها كان مشاركا في النظام البائد نظام البشير، وبعضها متهم بأنه حليف للمكون العسكري فلذلك جاء البيان شديد اللهجة من قبل الحرية والتغيير رافضا لورشة القاهرة، والآن هناك بعض المجموعات التي أعلنت أنها تلقت دعوة لحضور اللقاء لكن غالبية الحرية والتغيير ترفض وهنالك أيضا حزب البعث والحزب الشيوعي خارج الحرية والتغيير وهنالك اللاعب الأساسي والمميز أي لجان المقاومة أي أن الورشة تجمع حلفاء المجلس العسكري وكل من وقفوا معه على حوار في اتجاه واحد ونتائجه محددة مقدما".ولفت إلى أن محاولات القاهرة تعتمد على رغبة الأطراف السياسية في الوصول لحلول مشتركة وتوفر الإرادة، دون الحرص على البقاء في المناصب أو استمرار حالة الانقسام.وأوضح أن ما يدور بين الأطراف السودانية هو صراع على المناصب بصرف النظر عن المصلحة العليا للشعب السوداني، بمساهمة أيادي خارجية تريد استمرار حالة الفوضى لتقسيم السودان لعدة دويلات.وشدد على أن الحل يكمن في التوجه لصندوق الاقتراع، واختيار نظام منتخب دون تعيين حكومة، لكن كل الأطراف لا ترغب في الذهاب لمرحلة الانتخابات لأنها تعلم أنها سوف تخرج من المشهد.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لقاء سبوتنيك, مصر, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, аудио