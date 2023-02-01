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https://sputnikarabic.ae/20230201/مقارنة-بين-الدبابات-القتالية-الرئيسية-لروسيا-ودول-الناتو-1072993810.html
مقارنة بين الدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو
مقارنة بين الدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو
أجرى فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مقارنة بين دبابات حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدبابة الروسية "تي 90-إم"، و"تي-80 بي في إم"، و"تي-72بي3"، تشاهدونها في المخطط... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, رصد عسكري
انفوجرافيك, رصد عسكري

مقارنة بين الدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو

12:58 GMT 01.02.2023
© Sputnikالدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو
الدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
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أجرى فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مقارنة بين دبابات حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدبابة الروسية "تي 90-إم"، و"تي-80 بي في إم"، و"تي-72بي3"، تشاهدونها في المخطط المعلوماتي الآتي.
الدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو - سبوتنيك عربي
الدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو - سبوتنيك عربي
مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم بروريف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقارنة بين دبابات "الناتو" ودبابة "تي 90-إم" الروسية "بروريف"... فيديو
27 يناير, 09:58 GMT
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Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:17 GMT
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