https://sputnikarabic.ae/20230201/مقارنة-بين-الدبابات-القتالية-الرئيسية-لروسيا-ودول-الناتو-1072993810.html
مقارنة بين الدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو
مقارنة بين الدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو
أجرى فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مقارنة بين دبابات حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدبابة الروسية "تي 90-إم"، و"تي-80 بي في إم"، و"تي-72بي3"، تشاهدونها في المخطط... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T12:58+0000
2023-02-01T12:58+0000
2023-02-01T12:58+0000
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رصد عسكري
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https://sputnikarabic.ae/20230127/مقارنة-بين-دبابات-الناتو-ودبابة-تي-90-إم-الروسية-بروريف-فيديو-1072774794.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري
مقارنة بين الدبابات القتالية الرئيسية لروسيا ودول الناتو
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أجرى فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مقارنة بين دبابات حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدبابة الروسية "تي 90-إم"، و"تي-80 بي في إم"، و"تي-72بي3"، تشاهدونها في المخطط المعلوماتي الآتي.