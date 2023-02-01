https://sputnikarabic.ae/20230201/مكتب-نتنياهو-رئيس-تشاد-يفتتح-غدا-سفارة-لبلاده-في-إسرائيل-1072994151.html
مكتب نتنياهو: رئيس تشاد يفتتح غدا سفارة لبلاده في إسرائيل
مكتب نتنياهو: رئيس تشاد يفتتح غدا سفارة لبلاده في إسرائيل
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن رئيس تشاد محمد ديبي، سوف يفتتح سفارة لبلاده في إسرائيل غدا الخميس. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T12:58+0000
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القدس- سبوتنيك. وأوضح بيان للمكتب أن نتنياهو وديبي سوف يفتتحان غدا الخميس سفارة لتشاد في إسرائيل، على هامش زيارة ديبي للبلاد.وأضاف البيان أن نتنياهو وديبي التقيا في القدس وناقشا تطوير العلاقات بين الجانبين.زار والد الرئيس، إدريس ديبي (الرئيس السابق - قتل في أبريل/ نيسان 2021)، إسرائيل في نهاية عام 2018 والتقى بنتنياهو.واستأنفت إسرائيل وتشاد العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2019، بعد قطعها عام 1972.وقطعت غالبية الدول الأفريقية علاقاتها مع إسرائيل بين عامي 1967 و1973، على خلفية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري وسيناء المصرية.في مايو/ أيار 2022، قدم السفير الإسرائيلي بن بورغيل أوراق اعتماده إلى رئيس تشاد.
https://sputnikarabic.ae/20230131/رئيس-تشاد-يزور-إسرائيل-ويلتقي-بنتنياهو-1072902449.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تشاد, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مكتب نتنياهو: رئيس تشاد يفتتح غدا سفارة لبلاده في إسرائيل
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن رئيس تشاد محمد ديبي، سوف يفتتح سفارة لبلاده في إسرائيل غدا الخميس.
القدس- سبوتنيك. وأوضح بيان للمكتب أن نتنياهو وديبي سوف يفتتحان غدا الخميس سفارة لتشاد في إسرائيل، على هامش زيارة ديبي للبلاد.
وأضاف البيان أن نتنياهو وديبي التقيا في القدس وناقشا تطوير العلاقات
بين الجانبين.
زار والد الرئيس، إدريس ديبي (الرئيس السابق - قتل في أبريل/ نيسان 2021)، إسرائيل في نهاية عام 2018 والتقى بنتنياهو.
واستأنفت إسرائيل وتشاد
العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2019، بعد قطعها عام 1972.
وقطعت غالبية الدول الأفريقية علاقاتها مع إسرائيل بين عامي 1967 و1973، على خلفية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري وسيناء المصرية.
في مايو/ أيار 2022، قدم السفير الإسرائيلي بن بورغيل أوراق اعتماده إلى رئيس تشاد.