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مكتب نتنياهو: رئيس تشاد يفتتح غدا سفارة لبلاده في إسرائيل
مكتب نتنياهو: رئيس تشاد يفتتح غدا سفارة لبلاده في إسرائيل
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن رئيس تشاد محمد ديبي، سوف يفتتح سفارة لبلاده في إسرائيل غدا الخميس. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T12:58+0000
2023-02-01T12:58+0000
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القدس- سبوتنيك. وأوضح بيان للمكتب أن نتنياهو وديبي سوف يفتتحان غدا الخميس سفارة لتشاد في إسرائيل، على هامش زيارة ديبي للبلاد.وأضاف البيان أن نتنياهو وديبي التقيا في القدس وناقشا تطوير العلاقات بين الجانبين.زار والد الرئيس، إدريس ديبي (الرئيس السابق - قتل في أبريل/ نيسان 2021)، إسرائيل في نهاية عام 2018 والتقى بنتنياهو.واستأنفت إسرائيل وتشاد العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2019، بعد قطعها عام 1972.وقطعت غالبية الدول الأفريقية علاقاتها مع إسرائيل بين عامي 1967 و1973، على خلفية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري وسيناء المصرية.في مايو/ أيار 2022، قدم السفير الإسرائيلي بن بورغيل أوراق اعتماده إلى رئيس تشاد.
https://sputnikarabic.ae/20230131/رئيس-تشاد-يزور-إسرائيل-ويلتقي-بنتنياهو-1072902449.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تشاد, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مكتب نتنياهو: رئيس تشاد يفتتح غدا سفارة لبلاده في إسرائيل

12:58 GMT 01.02.2023
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن رئيس تشاد محمد ديبي، سوف يفتتح سفارة لبلاده في إسرائيل غدا الخميس.
القدس- سبوتنيك. وأوضح بيان للمكتب أن نتنياهو وديبي سوف يفتتحان غدا الخميس سفارة لتشاد في إسرائيل، على هامش زيارة ديبي للبلاد.
وأضاف البيان أن نتنياهو وديبي التقيا في القدس وناقشا تطوير العلاقات بين الجانبين.
زار والد الرئيس، إدريس ديبي (الرئيس السابق - قتل في أبريل/ نيسان 2021)، إسرائيل في نهاية عام 2018 والتقى بنتنياهو.
واستأنفت إسرائيل وتشاد العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2019، بعد قطعها عام 1972.
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
رئيس تشاد يزور إسرائيل ويلتقي بنتنياهو
أمس, 07:58 GMT
وقطعت غالبية الدول الأفريقية علاقاتها مع إسرائيل بين عامي 1967 و1973، على خلفية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري وسيناء المصرية.
في مايو/ أيار 2022، قدم السفير الإسرائيلي بن بورغيل أوراق اعتماده إلى رئيس تشاد.
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