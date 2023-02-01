https://sputnikarabic.ae/20230201/موسكو-اضطهاد-كييف-للكنيسة-الأرثوذكسية-قد-يسبب-صراعا-طائفيا-كبيرا-في-أوروبا--1072937393.html

موسكو: اضطهاد كييف للكنيسة الأرثوذكسية قد يسبب صراعا طائفيا كبيرا في أوروبا

موسكو: اضطهاد كييف للكنيسة الأرثوذكسية قد يسبب صراعا طائفيا كبيرا في أوروبا

قال غينادي أكالدوفيتش، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية المعني بالتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، لـ"سبوتنيك" إن اضطهاد كييف للكنيسة الأرثوذكسية... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T03:52+0000

2023-02-01T03:52+0000

2023-02-01T03:52+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال أكالدوفيتش: "في اجتماع عقد مؤخرا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لفتنا الانتباه إلى العواقب التهديدية لسياسة دولة كييف المتمثلة في اضطهاد الأرثوذكسية القانونية، والتي يمكن أن تؤدي إلى أكبر صراع بين الطوائف في التاريخ الأوروبي الحديث".وأضاف أكالدوفيتش أن الغرب شن هجوما كبيرا على كل ما هو روسي، بما في ذلك ممثلو الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.وقال أكالدوفيتش: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، شهدنا هجوما مباشرا على كل ما هو روسي في الخارج"، لم تتجاوز هذه العملية السلبية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أيضا.وتابع: "تعرض ممثلوها في عدد من البلدان غير الودية، وكذلك رجال الدين في الكنائس المستقلة، لضغوط معنوية ونفسية شديدة".وأشار إلى أن الكهنة الأرثوذكس يضطرون إلى إدانة العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا وسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل لا لبس فيه، وقطع العلاقات مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ودعم الكنيسة المنشقاقية الأوكرانية.وفي يناير، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن روسيا لديها معلومات حول عدد من المبادرات في أوكرانيا التي تهدف إلى التصفية الكاملة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية.وقال رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية لبطريركية موسكو، المتروبوليت أنتوني (سيفريوك) من فولوكولامسك، للاجتماع إن القضايا الجنائية ضد أساقفة وكهنة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية قد تم رفعها لأسباب بعيدة المنال.في عام 2022، أطلقت السلطات الأوكرانية العنان لأكبر الأوكرانية في تاريخ البلاد الحديث.ونقلا عن علاقتها بروسيا، حظرت السلطات في عدة مناطق من أوكرانيا أنشطة الكنيسة. تم تقديم مشروع قانون ينص على الحظر الفعلي للكنيسة في أوكرانيا إلى برلمان البلاد.

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