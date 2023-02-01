عربي
https://sputnikarabic.ae/20230201/نائب-رئيس-الوزراء-الأرميني-إيران-جارة-صديقة-وشريك-مهم-1072937120.html
نائب رئيس الوزراء الأرميني: إيران جارة صديقة وشريك مهم
نائب رئيس الوزراء الأرميني: إيران جارة صديقة وشريك مهم
وصف نائب رئيس الوزراء الأرميني مهير غريغوريان إيران بأنها جارة صديقة وشريك مهم خلال الاجتماع السابع عشر للجنة الحكومية الدولية الأرمنية الإيرانية التي عقدت في... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T02:55+0000
2023-02-01T02:55+0000
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
يريفان - سبوتنيك. وقالت الحكومة الأرمينية في بيان: "خلال الاجتماع، أشار غريغوريان إلى أن إيران بلد صديق وشريك مهم لأرمينيا، وشكر الجانب الإيراني على الترحيب الحار وشدد على أهمية إجراء مناقشات منتظمة بهذا الشكل".وفي الاجتماع، تمت مناقشة آفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن إمكانيات توسيع التعاون في مجال الطاقة والنقل.وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تهيئة الظروف المواتية لتطوير وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران
إيران

نائب رئيس الوزراء الأرميني: إيران جارة صديقة وشريك مهم

02:55 GMT 01.02.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبرTelegram
وصف نائب رئيس الوزراء الأرميني مهير غريغوريان إيران بأنها جارة صديقة وشريك مهم خلال الاجتماع السابع عشر للجنة الحكومية الدولية الأرمنية الإيرانية التي عقدت في طهران.
يريفان - سبوتنيك. وقالت الحكومة الأرمينية في بيان: "خلال الاجتماع، أشار غريغوريان إلى أن إيران بلد صديق وشريك مهم لأرمينيا، وشكر الجانب الإيراني على الترحيب الحار وشدد على أهمية إجراء مناقشات منتظمة بهذا الشكل".
وفي الاجتماع، تمت مناقشة آفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن إمكانيات توسيع التعاون في مجال الطاقة والنقل.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تهيئة الظروف المواتية لتطوير وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала