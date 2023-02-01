https://sputnikarabic.ae/20230201/نائب-رئيس-الوزراء-الأرميني-إيران-جارة-صديقة-وشريك-مهم-1072937120.html
نائب رئيس الوزراء الأرميني: إيران جارة صديقة وشريك مهم
نائب رئيس الوزراء الأرميني: إيران جارة صديقة وشريك مهم
وصف نائب رئيس الوزراء الأرميني مهير غريغوريان إيران بأنها جارة صديقة وشريك مهم خلال الاجتماع السابع عشر للجنة الحكومية الدولية الأرمنية الإيرانية التي عقدت في... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T02:55+0000
2023-02-01T02:55+0000
2023-02-01T02:55+0000
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
يريفان - سبوتنيك. وقالت الحكومة الأرمينية في بيان: "خلال الاجتماع، أشار غريغوريان إلى أن إيران بلد صديق وشريك مهم لأرمينيا، وشكر الجانب الإيراني على الترحيب الحار وشدد على أهمية إجراء مناقشات منتظمة بهذا الشكل".وفي الاجتماع، تمت مناقشة آفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن إمكانيات توسيع التعاون في مجال الطاقة والنقل.وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تهيئة الظروف المواتية لتطوير وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران
نائب رئيس الوزراء الأرميني: إيران جارة صديقة وشريك مهم
تابعنا عبر
وصف نائب رئيس الوزراء الأرميني مهير غريغوريان إيران بأنها جارة صديقة وشريك مهم خلال الاجتماع السابع عشر للجنة الحكومية الدولية الأرمنية الإيرانية التي عقدت في طهران.
يريفان - سبوتنيك
. وقالت الحكومة الأرمينية في بيان: "خلال الاجتماع، أشار غريغوريان إلى أن إيران بلد صديق وشريك مهم لأرمينيا، وشكر الجانب الإيراني على الترحيب الحار وشدد على أهمية إجراء مناقشات منتظمة بهذا الشكل".
وفي الاجتماع، تمت مناقشة آفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن إمكانيات توسيع التعاون في مجال الطاقة والنقل.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تهيئة الظروف المواتية لتطوير وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
.