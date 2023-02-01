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نتنياهو: السلام مع السعودية سيوصل الصراع العربي - الإسرائيلي إلى نهايته
نتنياهو: السلام مع السعودية سيوصل الصراع العربي - الإسرائيلي إلى نهايته
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن السلام مع السعودية سيوصل الصراع العربي - الإسرائيلي إلى نهايته، مؤكدا أنه سيمهد الطريق للسلام مع الفلسطينيين. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T08:13+0000
2023-02-01T08:22+0000
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وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أمس الثلاثاء، أن "السلام مع السعودية، يعتمد على قيادتها".وتابع: "أعتقد أن هذا ممكن. أعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح"، على حد تعبيره.وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "اليهود يعيشون هنا وسيستمرون في العيش هنا، والفلسطينيون سيستمرون في العيش هنا، وسنضطر إلى العيش معا. لن نقوم بتطهير بلادنا عرقيا. 20% من سكان إسرائيل عرب".واستطرد قائلا: "قمت بجولة حولهم، وذهبت مباشرة إلى الدول العربية وصنعت مفهوما جديدا للسلام من أجل السلام. لقد أبرمت 4 اتفاقيات سلام تاريخية.. الاتفاقيات الإبراهيمية، وهي ضعف عدد اتفاقيات السلام التي قام بها جميع أسلافي في 70 عاما مجتمعين".يذكر أن إسرائيل وقعت في أواخر 2021 اتفاقيات لتطبيع العلاقات حملت اسم "اتفاقات إبراهيم"، مع الإمارات والبحرين، قبل أن ينضم إليهم المغرب والسودان.
https://sputnikarabic.ae/20230119/السعودية-فلسطين-شرط-التطبيع-ونحاول-اكتشاف-طريقة-للتواصل-مع-سوريا-1072489168.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

نتنياهو: السلام مع السعودية سيوصل الصراع العربي - الإسرائيلي إلى نهايته

08:13 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 08:22 GMT 01.02.2023)
© Sputnik . Alexei Philipov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، 29 يناير/ كانون الثاني 2018
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، 29 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن السلام مع السعودية سيوصل الصراع العربي - الإسرائيلي إلى نهايته، مؤكدا أنه سيمهد الطريق للسلام مع الفلسطينيين.
وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أمس الثلاثاء، أن "السلام مع السعودية، يعتمد على قيادتها".

واعتبر أن "التوصل إلى سلام مع الرياض سيوصل الصراع العربي - الإسرائيلي إلى نهايته، لافتا إلى أن ذلك سيمهد لتحقيق سلام عملي مع الفلسطينيين".

وتابع: "أعتقد أن هذا ممكن. أعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح"، على حد تعبيره.
وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "اليهود يعيشون هنا وسيستمرون في العيش هنا، والفلسطينيون سيستمرون في العيش هنا، وسنضطر إلى العيش معا. لن نقوم بتطهير بلادنا عرقيا. 20% من سكان إسرائيل عرب".
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ووفقا له، فإن الفلسطينيين هم الذين لا يريدون السلام مع إسرائيل ويريدون أن يروا سلاما بدون إسرائيل، ولا يريدون دولة بجانب إسرائيل وإنما دولة بدل إسرائيل".
واستطرد قائلا: "قمت بجولة حولهم، وذهبت مباشرة إلى الدول العربية وصنعت مفهوما جديدا للسلام من أجل السلام. لقد أبرمت 4 اتفاقيات سلام تاريخية.. الاتفاقيات الإبراهيمية، وهي ضعف عدد اتفاقيات السلام التي قام بها جميع أسلافي في 70 عاما مجتمعين".
يذكر أن إسرائيل وقعت في أواخر 2021 اتفاقيات لتطبيع العلاقات حملت اسم "اتفاقات إبراهيم"، مع الإمارات والبحرين، قبل أن ينضم إليهم المغرب والسودان.
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