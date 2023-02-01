https://sputnikarabic.ae/20230201/نتنياهو-طلب-مني-التوسط-بين-روسيا-وأوكرانيا-ورفضت-1073003853.html
نتنياهو: طلب مني التوسط بين روسيا وأوكرانيا ورفضت
نتنياهو: طلب مني التوسط بين روسيا وأوكرانيا ورفضت
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه طُلب منه القيام بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا بعد وقت قصير من انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير/... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T15:23+0000
2023-02-01T15:23+0000
2023-02-01T15:27+0000
بنيامين نتنياهو
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وقال نتنياهو ضمن مقابلة مع شبكة "سي إن إن" نشرتها اليوم الأربعاء، رافضا الكشف عمن طلب منه التوسط، إن الطلب لم يكن رسميا، وإنه رفض الاستجابة له، لأنه لم يكن وقتها في السلطة وشغل منصب رئيس المعارضة.وفقا لنتنياهو، فإنه سينظر الآن في القيام بدور الوسيط "إذا طلب منه ذلك من قبل جميع الأطراف المعنية".وقال "أنا لا أدفع نفسي. يجب أن يكون (التوسط) في الوقت المناسب وفي ظل الظروف المناسبة".وأضاف أنه سيتعين على الولايات المتحدة أيضًا أن تطلب منه التوسط حتى يوافق لأنه "لا يمكن أن يكون هناك الكثير من الطهاة في المطبخ"، على حد تعبيره.على الرغم من إدانتها العلمية العسكرية الروسية رسميًا وإرسال مساعدات إنسانية منتظمة إلى أوكرانيا، إلا أن إسرائيل لم ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، وتعرضت لانتقادات لأنها لم تكن أكثر شدة في انتقادها لروسيا، وفق "سي إن إن"، التي قالت إن إسرائيل "لا تريد إثارة غضب روسيا".ووصل نتنياهو إلى السلطة مجددا أواخر عام 2022، على رأس حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين القومي والديني في إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230119/موسكو-راضية-عن-موقف-إسرائيل-بشأن-أوكرانيا--1072460155.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
نتنياهو: طلب مني التوسط بين روسيا وأوكرانيا ورفضت
15:23 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 15:27 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه طُلب منه القيام بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا بعد وقت قصير من انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط من العام الماضي.
وقال نتنياهو ضمن مقابلة
مع شبكة "سي إن إن" نشرتها اليوم الأربعاء، رافضا الكشف عمن طلب منه التوسط، إن الطلب لم يكن رسميا، وإنه رفض الاستجابة له، لأنه لم يكن وقتها في السلطة وشغل منصب رئيس المعارضة.
وفقا لنتنياهو، فإنه سينظر الآن في القيام بدور الوسيط "إذا طلب منه ذلك من قبل جميع الأطراف المعنية".
وقال "أنا لا أدفع نفسي. يجب أن يكون (التوسط) في الوقت المناسب وفي ظل الظروف المناسبة".
وأضاف أنه سيتعين على الولايات المتحدة أيضًا أن تطلب منه التوسط حتى يوافق لأنه "لا يمكن أن يكون هناك الكثير من الطهاة في المطبخ"، على حد تعبيره.
على الرغم من إدانتها العلمية العسكرية الروسية رسميًا وإرسال مساعدات إنسانية منتظمة إلى أوكرانيا، إلا أن إسرائيل
لم ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، وتعرضت لانتقادات لأنها لم تكن أكثر شدة في انتقادها لروسيا، وفق "سي إن إن"، التي قالت إن إسرائيل "لا تريد إثارة غضب روسيا".
ووصل نتنياهو إلى السلطة مجددا أواخر عام 2022، على رأس حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين القومي والديني في إسرائيل.