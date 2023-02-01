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وزير الخارجية السعودي يزور العراق
وزير الخارجية السعودي يزور العراق
أعلنت وزارة الخارجية في العراق، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان سيزور العراق، غدا الخميس. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T13:51+0000
2023-02-01T13:51+0000
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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه "سيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السعودي في مقر الوزارة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وبداية الأسبوع الجاري، أعلن وزير الخارجية العراقي أن نظيره السعودي سيزور بغداد قريبا لعقد محادثات حول استئناف جولات الحوار بين إيران والسعودية.وقال فؤاد حسين، خلال حوار مع قناة الحدث السعودية، إن "بغداد تتمسك بسياسة الحوار والتوازن لدرء التوترات التي تؤثر بالتبعية على الساحة العراقية"، مضيفًا أن بلاده "تتبع سياسة التوازن والحوار وليس مع حالة التشنج التي تؤثر على الوضع العراقي أيضا".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية رحبت، الأسبوع الماضي، "بمسيرة تطوير العلاقات مع الدول الجارة والإقليمية"، مثمّنة المواقف الإيجابية للمسؤولين السعوديين تجاه العلاقات مع إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230114/السوداني-يقول-إن-الخليج-العربي-واقع-ويؤكد-مواصلة-العراق-للتوسط-بين-السعودية-وإيران-1072257991.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

وزير الخارجية السعودي يزور العراق

13:51 GMT 01.02.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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أعلنت وزارة الخارجية في العراق، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان سيزور العراق، غدا الخميس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه "سيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السعودي في مقر الوزارة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وبداية الأسبوع الجاري، أعلن وزير الخارجية العراقي أن نظيره السعودي سيزور بغداد قريبا لعقد محادثات حول استئناف جولات الحوار بين إيران والسعودية.
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وقال فؤاد حسين، خلال حوار مع قناة الحدث السعودية، إن "بغداد تتمسك بسياسة الحوار والتوازن لدرء التوترات التي تؤثر بالتبعية على الساحة العراقية"، مضيفًا أن بلاده "تتبع سياسة التوازن والحوار وليس مع حالة التشنج التي تؤثر على الوضع العراقي أيضا".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية رحبت، الأسبوع الماضي، "بمسيرة تطوير العلاقات مع الدول الجارة والإقليمية"، مثمّنة المواقف الإيجابية للمسؤولين السعوديين تجاه العلاقات مع إيران.
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