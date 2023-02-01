https://sputnikarabic.ae/20230201/وزير-الداخلية-الأوكراني-الأسبق-يعلن-قيام-السلطات-بتفتيش-منزله-1072981920.html
وزير الداخلية الأوكراني الأسبق يعلن قيام السلطات بتفتيش منزله
وزير الداخلية الأوكراني الأسبق يعلن قيام السلطات بتفتيش منزله
أعلن وزير الداخلية الأوكراني الأسبق، أرسين آفاكوف، أن منزله خضع للتفتيش وذلك على خلفية التحقيق في حادث تحطم المروحية في بروفاري. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T11:16+0000
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ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن آفاكوف، قوله: "انتهوا من التفتيش بشأن تحطم المروحية. وراجعوا عقود "إيرباص" التي جرى توقيعها قبل 6 سنوات". وأضاف: "لقد تمت الموافقة على العقود من قبل الحكومة والبرلمان بشكل صحيح".وتتعلق عملية التفتيش بشراء مروحيات فرنسية الصنع من طراز "إيرباص" وكذلك بتحطم مروحية راح ضحيتها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين في الـ 18 من يناير/كانون الثاني الماضي.وكان على متن الطائرة 9 أشخاص، من بينهم وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين ومساعديهم، حيث توفوا جميعا. ووفقا لخدمة الطوارئ الحكومية، أسفر تحطم المروحية، عن مقتل 14 شخصا، بينهم طفل، بينما أصيب 25 شخصا منهم 11 طفلا.
https://sputnikarabic.ae/20230118/إعلام-مقتل-وزير-الداخلية-الأوكراني-ونائبه-إثر-سقوط-الطائرة-المروحية-في-ضواحي-كييف-1072415007.html
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وزير الداخلية الأوكراني الأسبق يعلن قيام السلطات بتفتيش منزله
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أعلن وزير الداخلية الأوكراني الأسبق، أرسين آفاكوف، أن منزله خضع للتفتيش وذلك على خلفية التحقيق في حادث تحطم المروحية في بروفاري.
ونقلت
صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن آفاكوف، قوله: "انتهوا من التفتيش بشأن تحطم المروحية. وراجعوا عقود "إيرباص" التي جرى توقيعها قبل 6 سنوات".
وأضاف: "لقد تمت الموافقة على العقود من قبل الحكومة والبرلمان بشكل صحيح".
وتتعلق عملية التفتيش بشراء مروحيات فرنسية الصنع من طراز "إيرباص" وكذلك بتحطم مروحية
راح ضحيتها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين في الـ 18 من يناير/كانون الثاني الماضي.
وكان على متن الطائرة 9 أشخاص، من بينهم وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين ومساعديهم، حيث توفوا جميعا.
ووفقا لخدمة الطوارئ الحكومية، أسفر تحطم المروحية، عن مقتل 14 شخصا، بينهم طفل، بينما أصيب 25 شخصا منهم 11 طفلا.